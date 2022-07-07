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Челси может подписать защитника ПСЖ
В трансфере заинтересован наставник лондонского клуба
Преснель Кімпембе
"Челси" интересуется защитником "ПСЖ" Преснелем Кимпэмбе. Об этом сообщает издание L'Équipe.
Отметим, что главный тренер лондонского клуба Томас Тухель лично заинтересован в этом трансфере. Немецкий специалист попросил руководство "Челси" приобрести французского защитника.
Парижане готовы отпустить своего игрока, если получат хорошее предложение.
В минувшем сезоне Кимпембе сыграл 41 матч, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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Источник:L'Équipe
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