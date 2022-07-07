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Челси может подписать защитника ПСЖ

Англия
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В трансфере заинтересован наставник лондонского клуба

Челси может подписать защитника ПСЖ

Преснель Кімпембе

Новина українською

"Челси" интересуется защитником "ПСЖ" Преснелем Кимпэмбе. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Отметим, что главный тренер лондонского клуба Томас Тухель лично заинтересован в этом трансфере. Немецкий специалист попросил руководство "Челси" приобрести французского защитника.

Парижане готовы отпустить своего игрока, если получат хорошее предложение.

В минувшем сезоне Кимпембе сыграл 41 матч, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Челси (Лондон) Преснел Кимпембе ПСЖ
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Источник:
L'Équipe

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