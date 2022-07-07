Челси может подписать защитника ПСЖ

"Челси" интересуется защитником "ПСЖ" Преснелем Кимпэмбе. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Отметим, что главный тренер лондонского клуба Томас Тухель лично заинтересован в этом трансфере. Немецкий специалист попросил руководство "Челси" приобрести французского защитника.

Парижане готовы отпустить своего игрока, если получат хорошее предложение.

В минувшем сезоне Кимпембе сыграл 41 матч, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.