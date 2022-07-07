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Английская Премьер-лига: все трансферы лета-2022

Англия
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От Ноттингем Форест до Манчестер Сити

Английская Премьер-лига: все трансферы лета-2022

Фото: mancity.com

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Можно спорить является ли английская Премьер-лига лучшим чемпионатом в мире, но ни у кого нет сомнений, что в богатстве АПЛ равных нет. Огромные домашние и зарубежные телеконтракты позволяют позволяют аутсайдерам английского чемпионата планировать расходы на уровне претендентов на ЛЧ других топ-лиг. К началу июля клубы АПЛ потратили на новых футболистов больше, чем представители Серии А, Ла Лиги и Бундеслиги вместе взятые. И разрыв может увеличиться.

Здесь собраны ключевые переходы топ-5 лиг. Данная страница будет посвящена всем трансферам всех клубов английской Премьер-лиги.

Условные обозначения:

  • * – трансфер близок к завершению, но не подтвержден официально
  • са – свободный агент
  • ва – возврат аренды

“Ноттингем Форест”

Входящие трансферы

  • Тайво Авонийи (“Унион” Берлин, 24, нападающий, 20.5 млн евро)
  • Жулиан Бьянкон (“Труа”, 22, фулбек, 10 млн)
  • Мусса Ньякате (“Майнц”, 26, центрбек, 10 млн)
  • Дин Хендерсон (“Манчестер Юнайтед”, 25, вратарь, аренда)
  • * Неко Уильямс ("Ливерпуль", 21, фулбек, 19.85 млн)
  • * Омар Ричардс ("Бавария", 24, фулбек, 9.92 млн)

Исходящие трансферы

  • Брис Самба (“Ланс”, 28, вратарь, 5 млн)

“Борнмут”

Входящие трансферы

  • Джо Ротуэлл (“Блэкберн”, 27, центрхав, са)
  • Райан Фредерикс (“Вест Хэм”, 29, фулбек, са)

Исходящие трансферы

  • Робби Брэди (“Престон”, 30, фланговый хавбек, са)
  • Гэвин Килкенни (“Сток Сити”, 22, центрхав, аренда)
  • Гари Кэхилл (35, центрбек, са)

“Фулхэм”

Входящие трансферы

  • Жоау Палинья (“Спортинг”, 26, центрхав, 20 млн)
  • * Андрес Перейра (“Манчестер Юнайтед, 26, атакующий полузащитник, 9.34 млн)
  • * Манор Соломон (“Шахтер”, 22, вингер, аренда)

Исходящие трансферы

  • Андре Замбо-Ангисса (“Наполи”, 26, центрхав 15 млн)
  • Фабиу Карвалью (“Ливерпуль”, 19, вингер/атакующий хавбек, 5.90 млн)
  • Стивен Сессеньон (“Чарльтон”, 22, фулбек, аренда)
  • Сайрус Кристи (29, фулбек, са)
  • Фабри (34, вратарь, са)
  • Майкл Хектор (29, центрбек, са)
  • Алфи Моусон (28, центрбек, са)
  • Жан-Мишель Сери (30, центрхав, са)

“Лидс”

Входящие трансферы

  • Брендан Ааронсон (“Зальцбург”, 21, атакующий полузащитник, 32.84 млн)
  • Луис Синистерра (“Фейеноорд”, 23, вингер/нападающий, 25 млн)
  • Тайлер Адамс (“РБ Лейпциг”, 23, опорник, 17 млн)
  • Расмус Кристенсен (“Зальцбург”, 24, фулбек, 13 млн)
  • Марк Рока (“Бавария”, 25, опорник, 12 млн)
  • Дарко Джаби (“Манчестер Сити”, 18, центрхав, 5.80 млн)

Исходящие трансферы

  • Калвин Филлипс (“Манчестер Сити”, 26, опорник, 48.75 млн)
  • Чарли Крессуэлл (“Миллуолл”, 19, центрбек, аренда)
  • Тайлер Робертс (“КПР”, 23, нападающий, аренда)

“Эвертон”

Входящие трансферы

  • Джеймс Тарковски (“Бернли”, 29, центрбек, са)

Исходящие трансферы

  • Ришарлисон (“Тоттенхэм”, 25, вингер/нападающий, 58 млн)
  • Дженк Тосун (“Бешикташ, 31, нападающий, са)
  • Джонджо Кенни (“Герта”, 25, фулбек, са)
  • Фабиан Делф (32, центрхав, са)
  • Энди Лонерган (32, вратарь, са)
  • Гильфи Сигурдссон (32, атакующий хавбек, са)
  • Анвар Эль-Гази (“Астон Вилла”, 27, вингер, ва)

“Саутгемптон”

Входящие трансферы

  • Гэвин Базуну (“Манчестер Сити”, 20, вратарь, 14 млн)
  • Ромео Лавиа (“Манчестер Сити”, 18, опорник, 12.3 млн)
  • Армел Белла-Котчап (“Бохум”, 20, центрбек, 10 млн)
  • * Джо Арибо (“Рейнджерс”, 25, центрхав, 11.6 млн)

Исходящие трансферы

  • Фрейзер Форстер (“Тоттенхэм”, 34, вратарь, са)
  • Шейн Лонг (35, нападающий, са)

“Астон Вилла”

Входящие трансферы

  • Диего Карлос (“Севилья”, 29, центрбек, 31 млн)
  • Филиппе Коутиньо (“Барселона”, 30, вингер/атакующий полузащитник, 20 млн)
  • Робин Ульсен (“Рома”, 32, вратарь, 3.50 млн)
  • Бубакар Камара (“Марсель”, 22, центрбек/опорник, са)

Исходящие трансферы

  • Мэтт Таргетт (“Ньюкасл”, 26, фулбек, 17.5 млн)
  • Трезеге (“Трабзонспор”, 27, вингер, 4 млн)
  • Ловре Калинич (“Хайдук”, 32, вратарь, са)
  • Конор Хурихэйн (“Дерби Каунти”, 31, центрхав, са)

“Брентфорд”

Входящие трансферы

  • * Аарон Хики ("Болонья", 20, фулбек, 16.35 млн)
  • * Кин Люис-Поттер ("Халл Сити", 21, нападающий, 23.36 млн)

Исходящие трансферы

  • Кристиан Эриксен (30, атакующий полузащитник, са)
  • Матиас Йоргенсен “Занка” (32, центрбек, са)
  • Йонас Лоссль (“Мидтьюлланн”, 33, вратарь, ва)

“Кристал Пэлас”

Входящие трансферы

  • Сэм Джонстон (“Вест Бромвич, 29, вратарь, са)
  • * Шейк Дукуре (“Ланс, 22, опорник, 21 млн)

Исходящие трансферы

  • Мартин Келли (32, фулбек, са)

“Ньюкасл”

Входящие трансферы

  • Свен Ботман (“Лилль”, 22, центрбек, 37 млн)
  • Мэтт Таргетт (“Астон Вилла, 26, фулбек, 17.5 млн)
  • Ник Поуп (“Бернли”, 30, вратарь, 11.5 млн)

Исходящие трансферы

  • Фредди Вудмен (“Престон”, 25, вратарь)
  • Айзек Хэйден (“Норвич”, 28, опорник, аренда)

“Вулверхэмптон”

Входящие трансферы

  • Хван Хи Чхан (“РБ Лейпциг”, вингер/нападающий, 16.7 млн)

Исходящие трансферы

  • Рубен Винагре (“Спортинг”, 22, центрбек, 10 млн)
  • Фабиу Силва ("Андерлехт, 19, нападающий, аренда)
  • Ромен Саисс (“Бешикташ”, 32, центрбек, са)
  • Марсал (“Ботафого”, 33, фулбек, са)
  • Ки-Яна Хувер (“ПСВ”, 20, фулбек, аренда)
  • Джон Радди (35, вратарь, са)
  • Франсишку Тринкау (“Барселона”, 22, вингер, са)

“Брайтон”

Входящие трансферы

  • Хулио Энчисо (“Либертад”, 18, нападающий, 11.6 млн)
  • Симон Адингра (“Норшелланн”, 20, вингер, 8 млн)

Исходящие трансферы

  • Ив Биссума (“Тоттенхэм”, 25, центрхав, 29.2 млн)
  • Тудор Бэлуцэ (23, опорник, са)

“Лестер”

Входящие трансферы
-
Исходящие трансферы

  • Элдин Якупович (37, вратарь, са)
  • Адемола Лукман (“РБ Лейпциг”, 24, вингер, ва)

“Вест Хэм”

Входящие трансферы

  • Найеф Агерд (“Ренн”, 26, центрбек, 35 млн)
  • Альфонс Ареоля (“ПСЖ”, 29, вратарь, 9.30 млн)

Исходящие трансферы

  • Райан Фредерикс (“Борнмут”, 29, фулбек, са)
  • Марк Нобл (35, центрхав, конец карьеры)
  • Андрей Ярмоленко (32, вингер, са)
  • Давид Мартин (36, вратарь, са)
  • Алекс Крал (“Спартак”, 24, опорник, ва)

“Манчестер Юнайтед”

Входящие трансферы

  • Тайрелл Маласиа (“Фейеноорд”, 22, фулбек, 15 млн)
  • * Кристиан Эриксен (“Брентфорд”, 30, атакующий полузащитник, са)

Исходящие трансферы

  • Дин Хендерсон (“Ноттингем Форест”, 25, вратарь, аренда)
  • Неманья Матич (“Рома”, 33, опорник, са)
  • Эдинсон Кавани (35, нападающий, са)
  • Ли Грант (39, вратарь, са)
  • Поль Погба (29, центрхав, са)
  • Джесси Лингард (29, атакующий хавбек, са)
  • Хуан Мата (34, атакующий хавбек, са)

“Арсенал”

Входящие трансферы

  • Габриэл Жезус (“Манчестер Сити”, 25, нападающий, 52.2 млн)
  • Фабиу Виейра (“Порту”, 22, атакующий полузащитник, 35 млн)
  • Мэтт Тернер (“Нью Инглэнд”, 28, вратарь, 6.36 млн)
  • Маркиньос (“Сан-Паулу”, 19, вингер, 3.5 млн)

Исходящие трансферы

  • Матео Гендузи (“Марсель”, 23, центрхав, 11 млн)
  • Константинос Мавропанос (“Штутгарт”, 24, центрбек, 3.2 млн)
  • Александр Ляказетт (“Лион”, 31, нападающий, са)

“Тоттенхэм”

Входящие трансферы

  • Ришарлисон (“Эвертон”, 25, вингер/нападающий, 58 млн)
  • Ив Биссума (“Брайтон”, 25, центрхав, 29.2 млн)
  • Иван Перишич (“Интер”, 33, вингер/фулбек, са)
  • Фрейзер Форстер (“Саутгемптон”, 34, вратарь, са)
  • * Клеман Ленгле (“Барселона”, 27, центрбек, аренда)

Исходящие трансферы

  • Камерон Картек-Уикерс (“Селтик”, 24, центбек, 7 млн)
  • Пьерлуиджи Голлини (“Аталанта”, 27, вратарь, ва)

“Челси”

Входящие трансферы

  • * Рахим Стерлинг (“Манчестер Сити”, 27, вингер, 64.2 млн)

Исходящие трансферы

  • Ромелу Лукаку (“Интер”, 29, нападающий, аренда 8 млн)
  • Антонио Рюдигер (“Реал” Мадрид, 29, центрбек, са)
  • Андреас Кристенсен (“Барселона”, 26, центрбек, са)
  • Джейк Кларк-Солтер (“КПР”, 24, центрбек, са)
  • Чарли Мусонда (25, атакующий полузащитник, са)
  • Дэнни Дринкуотер (32, центрхав, са)
  • Сауль (“Атлетико”, 27, центрхав, ва)

“Ливерпуль”

Входящие трансферы

  • Дарвин Нуньес (“Бенфика”, 23, нападающий, 75 млн)
  • Фабиу Карвалью (“Фулхэм”, 19, атакующий полузащитник/вингер, 5.90 млн)
  • Калвин Рэмзи (“Абердин”, 18, фулбек, 4.90 млн)

Исходящие трансферы

  • Садио Мане (“Бавария”, 30, вингер, 32 млн)
  • Такуми Минамино (“Монако”, 27, вингер, 15 млн)
  • Марко Груйич (“Порту”, 26, центрхав, 9 млн)
  • Бен Вудберн (“Престон”, 22, атакующий хавбек, са)
  • Дивок Ориги (“Милан”, 27, нападающий, са)
  • Шейи Оджо (25, вингер, са)
  • Лорис Кариус (29, вратарь, са)

“Манчестер Сити”

Входящие трансферы

  • Эрлинг Холанд (“Боруссия” Дортмунд, 21, нападающий, 60 млн)
  • Калвин Филлипс (“Лидс”, 26, опорник, 48.75 млн)
  • Штефан Ортега (“Арминия, 29, вратарь, са)

Исходящие трансферы

  • *Рахим Стерлинг (“Челси”, 27, вингер, 64.2 млн)
  • Габриэл Жезус (“Арсенал”, 25, нападающий, 52.2 млн)
  • Гэвин Базуну (“Саутгемптон”, 20, вратарь, 14 млн)
  • Ромео Лавиа (“Саутгемптон”, 18, опорник, 12.3 млн)
  • Педро Порро (“Порту”, 22, фулбек, 8.50 млн)
  • Дарко Джаби (“Лидс”, 18, центрхав, 5.80 млн)
  • Ко Итакура (“Боруссия Менхенгладбах, 25, опорник, 5 млн)
  • Фернандиньо ("Атлетико Паранаэнсе, 37, опорник, са)
  • Си-Джей Игэн-Райли (“Бернли”, 19, центрбек, са)

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига трансферы Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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