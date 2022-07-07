Английская Премьер-лига: все трансферы лета-2022

Можно спорить является ли английская Премьер-лига лучшим чемпионатом в мире, но ни у кого нет сомнений, что в богатстве АПЛ равных нет. Огромные домашние и зарубежные телеконтракты позволяют позволяют аутсайдерам английского чемпионата планировать расходы на уровне претендентов на ЛЧ других топ-лиг. К началу июля клубы АПЛ потратили на новых футболистов больше, чем представители Серии А, Ла Лиги и Бундеслиги вместе взятые. И разрыв может увеличиться.

Здесь собраны ключевые переходы топ-5 лиг . Данная страница будет посвящена всем трансферам всех клубов английской Премьер-лиги.

Условные обозначения:

* – трансфер близок к завершению, но не подтвержден официально

са – свободный агент

ва – возврат аренды

“Ноттингем Форест”

Входящие трансферы

Тайво Авонийи (“Унион” Берлин, 24, нападающий, 20.5 млн евро)

Жулиан Бьянкон (“Труа”, 22, фулбек, 10 млн)

Мусса Ньякате (“Майнц”, 26, центрбек, 10 млн)

Дин Хендерсон (“Манчестер Юнайтед”, 25, вратарь, аренда)

* Неко Уильямс ("Ливерпуль", 21, фулбек, 19.85 млн)

* Омар Ричардс ("Бавария", 24, фулбек, 9.92 млн)

Исходящие трансферы

Брис Самба (“Ланс”, 28, вратарь, 5 млн)

“Борнмут”

Входящие трансферы

Джо Ротуэлл (“Блэкберн”, 27, центрхав, са)

Райан Фредерикс (“Вест Хэм”, 29, фулбек, са)

Исходящие трансферы

Робби Брэди (“Престон”, 30, фланговый хавбек, са)

Гэвин Килкенни (“Сток Сити”, 22, центрхав, аренда)

Гари Кэхилл (35, центрбек, са)

“Фулхэм”

Входящие трансферы

Жоау Палинья (“Спортинг”, 26, центрхав, 20 млн)

* Андрес Перейра (“Манчестер Юнайтед, 26, атакующий полузащитник, 9.34 млн)

* Манор Соломон (“Шахтер”, 22, вингер, аренда)

Исходящие трансферы

Андре Замбо-Ангисса (“Наполи”, 26, центрхав 15 млн)

Фабиу Карвалью (“Ливерпуль”, 19, вингер/атакующий хавбек, 5.90 млн)

Стивен Сессеньон (“Чарльтон”, 22, фулбек, аренда)

Сайрус Кристи (29, фулбек, са)

Фабри (34, вратарь, са)

Майкл Хектор (29, центрбек, са)

Алфи Моусон (28, центрбек, са)

Жан-Мишель Сери (30, центрхав, са)

“Лидс”

Входящие трансферы

Брендан Ааронсон (“Зальцбург”, 21, атакующий полузащитник, 32.84 млн)

Луис Синистерра (“Фейеноорд”, 23, вингер/нападающий, 25 млн)

Тайлер Адамс (“РБ Лейпциг”, 23, опорник, 17 млн)

Расмус Кристенсен (“Зальцбург”, 24, фулбек, 13 млн)

Марк Рока (“Бавария”, 25, опорник, 12 млн)

Дарко Джаби (“Манчестер Сити”, 18, центрхав, 5.80 млн)

Исходящие трансферы

Калвин Филлипс (“Манчестер Сити”, 26, опорник, 48.75 млн)

Чарли Крессуэлл (“Миллуолл”, 19, центрбек, аренда)

Тайлер Робертс (“КПР”, 23, нападающий, аренда)

“Эвертон”

Входящие трансферы

Джеймс Тарковски (“Бернли”, 29, центрбек, са)

Исходящие трансферы

Ришарлисон (“Тоттенхэм”, 25, вингер/нападающий, 58 млн)

Дженк Тосун (“Бешикташ, 31, нападающий, са)

Джонджо Кенни (“Герта”, 25, фулбек, са)

Фабиан Делф (32, центрхав, са)

Энди Лонерган (32, вратарь, са)

Гильфи Сигурдссон (32, атакующий хавбек, са)

Анвар Эль-Гази (“Астон Вилла”, 27, вингер, ва)

“Саутгемптон”

Входящие трансферы

Гэвин Базуну (“Манчестер Сити”, 20, вратарь, 14 млн)

Ромео Лавиа (“Манчестер Сити”, 18, опорник, 12.3 млн)

Армел Белла-Котчап (“Бохум”, 20, центрбек, 10 млн)

* Джо Арибо (“Рейнджерс”, 25, центрхав, 11.6 млн)

Исходящие трансферы

Фрейзер Форстер (“Тоттенхэм”, 34, вратарь, са)

Шейн Лонг (35, нападающий, са)

“Астон Вилла”

Входящие трансферы

Диего Карлос (“Севилья”, 29, центрбек, 31 млн)

Филиппе Коутиньо (“Барселона”, 30, вингер/атакующий полузащитник, 20 млн)

Робин Ульсен (“Рома”, 32, вратарь, 3.50 млн)

Бубакар Камара (“Марсель”, 22, центрбек/опорник, са)

Исходящие трансферы

Мэтт Таргетт (“Ньюкасл”, 26, фулбек, 17.5 млн)

Трезеге (“Трабзонспор”, 27, вингер, 4 млн)

Ловре Калинич (“Хайдук”, 32, вратарь, са)

Конор Хурихэйн (“Дерби Каунти”, 31, центрхав, са)

“Брентфорд”

Входящие трансферы

* Аарон Хики ("Болонья", 20, фулбек, 16.35 млн)

* Кин Люис-Поттер ("Халл Сити", 21, нападающий, 23.36 млн)

Исходящие трансферы

Кристиан Эриксен (30, атакующий полузащитник, са)

Матиас Йоргенсен “Занка” (32, центрбек, са)

Йонас Лоссль (“Мидтьюлланн”, 33, вратарь, ва)

“Кристал Пэлас”

Входящие трансферы

Сэм Джонстон (“Вест Бромвич, 29, вратарь, са)

* Шейк Дукуре (“Ланс, 22, опорник, 21 млн)

Исходящие трансферы

Мартин Келли (32, фулбек, са)

“Ньюкасл”

Входящие трансферы

Свен Ботман (“Лилль”, 22, центрбек, 37 млн)

Мэтт Таргетт (“Астон Вилла, 26, фулбек, 17.5 млн)

Ник Поуп (“Бернли”, 30, вратарь, 11.5 млн)

Исходящие трансферы

Фредди Вудмен (“Престон”, 25, вратарь)

Айзек Хэйден (“Норвич”, 28, опорник, аренда)

“Вулверхэмптон”

Входящие трансферы

Хван Хи Чхан (“РБ Лейпциг”, вингер/нападающий, 16.7 млн)

Исходящие трансферы

Рубен Винагре (“Спортинг”, 22, центрбек, 10 млн)

Фабиу Силва ("Андерлехт, 19, нападающий, аренда)

Ромен Саисс (“Бешикташ”, 32, центрбек, са)

Марсал (“Ботафого”, 33, фулбек, са)

Ки-Яна Хувер (“ПСВ”, 20, фулбек, аренда)

Джон Радди (35, вратарь, са)

Франсишку Тринкау (“Барселона”, 22, вингер, са)

“Брайтон”

Входящие трансферы

Хулио Энчисо (“Либертад”, 18, нападающий, 11.6 млн)

Симон Адингра (“Норшелланн”, 20, вингер, 8 млн)

Исходящие трансферы

Ив Биссума (“Тоттенхэм”, 25, центрхав, 29.2 млн)

Тудор Бэлуцэ (23, опорник, са)

“Лестер”

Входящие трансферы

-

Исходящие трансферы

Элдин Якупович (37, вратарь, са)

Адемола Лукман (“РБ Лейпциг”, 24, вингер, ва)

“Вест Хэм”

Входящие трансферы

Найеф Агерд (“Ренн”, 26, центрбек, 35 млн)

Альфонс Ареоля (“ПСЖ”, 29, вратарь, 9.30 млн)

Исходящие трансферы

Райан Фредерикс (“Борнмут”, 29, фулбек, са)

Марк Нобл (35, центрхав, конец карьеры)

Андрей Ярмоленко (32, вингер, са)

Давид Мартин (36, вратарь, са)

Алекс Крал (“Спартак”, 24, опорник, ва)

“Манчестер Юнайтед”

Входящие трансферы

Тайрелл Маласиа (“Фейеноорд”, 22, фулбек, 15 млн)

* Кристиан Эриксен (“Брентфорд”, 30, атакующий полузащитник, са)

Исходящие трансферы

Дин Хендерсон (“Ноттингем Форест”, 25, вратарь, аренда)

Неманья Матич (“Рома”, 33, опорник, са)

Эдинсон Кавани (35, нападающий, са)

Ли Грант (39, вратарь, са)

Поль Погба (29, центрхав, са)

Джесси Лингард (29, атакующий хавбек, са)

Хуан Мата (34, атакующий хавбек, са)

“Арсенал”

Входящие трансферы

Габриэл Жезус (“Манчестер Сити”, 25, нападающий, 52.2 млн)

Фабиу Виейра (“Порту”, 22, атакующий полузащитник, 35 млн)

Мэтт Тернер (“Нью Инглэнд”, 28, вратарь, 6.36 млн)

Маркиньос (“Сан-Паулу”, 19, вингер, 3.5 млн)

Исходящие трансферы

Матео Гендузи (“Марсель”, 23, центрхав, 11 млн)

Константинос Мавропанос (“Штутгарт”, 24, центрбек, 3.2 млн)

Александр Ляказетт (“Лион”, 31, нападающий, са)

“Тоттенхэм”

Входящие трансферы

Ришарлисон (“Эвертон”, 25, вингер/нападающий, 58 млн)

Ив Биссума (“Брайтон”, 25, центрхав, 29.2 млн)

Иван Перишич (“Интер”, 33, вингер/фулбек, са)

Фрейзер Форстер (“Саутгемптон”, 34, вратарь, са)

* Клеман Ленгле (“Барселона”, 27, центрбек, аренда)

Исходящие трансферы

Камерон Картек-Уикерс (“Селтик”, 24, центбек, 7 млн)

Пьерлуиджи Голлини (“Аталанта”, 27, вратарь, ва)

“Челси”

Входящие трансферы

* Рахим Стерлинг (“Манчестер Сити”, 27, вингер, 64.2 млн)

Исходящие трансферы

Ромелу Лукаку (“Интер”, 29, нападающий, аренда 8 млн)

Антонио Рюдигер (“Реал” Мадрид, 29, центрбек, са)

Андреас Кристенсен (“Барселона”, 26, центрбек, са)

Джейк Кларк-Солтер (“КПР”, 24, центрбек, са)

Чарли Мусонда (25, атакующий полузащитник, са)

Дэнни Дринкуотер (32, центрхав, са)

Сауль (“Атлетико”, 27, центрхав, ва)

“Ливерпуль”

Входящие трансферы

Дарвин Нуньес (“Бенфика”, 23, нападающий, 75 млн)

Фабиу Карвалью (“Фулхэм”, 19, атакующий полузащитник/вингер, 5.90 млн)

Калвин Рэмзи (“Абердин”, 18, фулбек, 4.90 млн)

Исходящие трансферы

Садио Мане (“Бавария”, 30, вингер, 32 млн)

Такуми Минамино (“Монако”, 27, вингер, 15 млн)

Марко Груйич (“Порту”, 26, центрхав, 9 млн)

Бен Вудберн (“Престон”, 22, атакующий хавбек, са)

Дивок Ориги (“Милан”, 27, нападающий, са)

Шейи Оджо (25, вингер, са)

Лорис Кариус (29, вратарь, са)

“Манчестер Сити”

Входящие трансферы

Эрлинг Холанд (“Боруссия” Дортмунд, 21, нападающий, 60 млн)

Калвин Филлипс (“Лидс”, 26, опорник, 48.75 млн)

Штефан Ортега (“Арминия, 29, вратарь, са)

Исходящие трансферы