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Английская Премьер-лига: все трансферы лета-2022
От Ноттингем Форест до Манчестер Сити
Фото: mancity.com
Можно спорить является ли английская Премьер-лига лучшим чемпионатом в мире, но ни у кого нет сомнений, что в богатстве АПЛ равных нет. Огромные домашние и зарубежные телеконтракты позволяют позволяют аутсайдерам английского чемпионата планировать расходы на уровне претендентов на ЛЧ других топ-лиг. К началу июля клубы АПЛ потратили на новых футболистов больше, чем представители Серии А, Ла Лиги и Бундеслиги вместе взятые. И разрыв может увеличиться.
Условные обозначения:
- * – трансфер близок к завершению, но не подтвержден официально
- са – свободный агент
- ва – возврат аренды
“Ноттингем Форест”
Входящие трансферы
- Тайво Авонийи (“Унион” Берлин, 24, нападающий, 20.5 млн евро)
- Жулиан Бьянкон (“Труа”, 22, фулбек, 10 млн)
- Мусса Ньякате (“Майнц”, 26, центрбек, 10 млн)
- Дин Хендерсон (“Манчестер Юнайтед”, 25, вратарь, аренда)
- * Неко Уильямс ("Ливерпуль", 21, фулбек, 19.85 млн)
- * Омар Ричардс ("Бавария", 24, фулбек, 9.92 млн)
Исходящие трансферы
- Брис Самба (“Ланс”, 28, вратарь, 5 млн)
“Борнмут”
Входящие трансферы
- Джо Ротуэлл (“Блэкберн”, 27, центрхав, са)
- Райан Фредерикс (“Вест Хэм”, 29, фулбек, са)
Исходящие трансферы
- Робби Брэди (“Престон”, 30, фланговый хавбек, са)
- Гэвин Килкенни (“Сток Сити”, 22, центрхав, аренда)
- Гари Кэхилл (35, центрбек, са)
“Фулхэм”
Входящие трансферы
- Жоау Палинья (“Спортинг”, 26, центрхав, 20 млн)
- * Андрес Перейра (“Манчестер Юнайтед, 26, атакующий полузащитник, 9.34 млн)
- * Манор Соломон (“Шахтер”, 22, вингер, аренда)
Исходящие трансферы
- Андре Замбо-Ангисса (“Наполи”, 26, центрхав 15 млн)
- Фабиу Карвалью (“Ливерпуль”, 19, вингер/атакующий хавбек, 5.90 млн)
- Стивен Сессеньон (“Чарльтон”, 22, фулбек, аренда)
- Сайрус Кристи (29, фулбек, са)
- Фабри (34, вратарь, са)
- Майкл Хектор (29, центрбек, са)
- Алфи Моусон (28, центрбек, са)
- Жан-Мишель Сери (30, центрхав, са)
“Лидс”
Входящие трансферы
- Брендан Ааронсон (“Зальцбург”, 21, атакующий полузащитник, 32.84 млн)
- Луис Синистерра (“Фейеноорд”, 23, вингер/нападающий, 25 млн)
- Тайлер Адамс (“РБ Лейпциг”, 23, опорник, 17 млн)
- Расмус Кристенсен (“Зальцбург”, 24, фулбек, 13 млн)
- Марк Рока (“Бавария”, 25, опорник, 12 млн)
- Дарко Джаби (“Манчестер Сити”, 18, центрхав, 5.80 млн)
Исходящие трансферы
- Калвин Филлипс (“Манчестер Сити”, 26, опорник, 48.75 млн)
- Чарли Крессуэлл (“Миллуолл”, 19, центрбек, аренда)
- Тайлер Робертс (“КПР”, 23, нападающий, аренда)
“Эвертон”
Входящие трансферы
- Джеймс Тарковски (“Бернли”, 29, центрбек, са)
Исходящие трансферы
- Ришарлисон (“Тоттенхэм”, 25, вингер/нападающий, 58 млн)
- Дженк Тосун (“Бешикташ, 31, нападающий, са)
- Джонджо Кенни (“Герта”, 25, фулбек, са)
- Фабиан Делф (32, центрхав, са)
- Энди Лонерган (32, вратарь, са)
- Гильфи Сигурдссон (32, атакующий хавбек, са)
- Анвар Эль-Гази (“Астон Вилла”, 27, вингер, ва)
“Саутгемптон”
Входящие трансферы
- Гэвин Базуну (“Манчестер Сити”, 20, вратарь, 14 млн)
- Ромео Лавиа (“Манчестер Сити”, 18, опорник, 12.3 млн)
- Армел Белла-Котчап (“Бохум”, 20, центрбек, 10 млн)
- * Джо Арибо (“Рейнджерс”, 25, центрхав, 11.6 млн)
Исходящие трансферы
- Фрейзер Форстер (“Тоттенхэм”, 34, вратарь, са)
- Шейн Лонг (35, нападающий, са)
“Астон Вилла”
Входящие трансферы
- Диего Карлос (“Севилья”, 29, центрбек, 31 млн)
- Филиппе Коутиньо (“Барселона”, 30, вингер/атакующий полузащитник, 20 млн)
- Робин Ульсен (“Рома”, 32, вратарь, 3.50 млн)
- Бубакар Камара (“Марсель”, 22, центрбек/опорник, са)
Исходящие трансферы
- Мэтт Таргетт (“Ньюкасл”, 26, фулбек, 17.5 млн)
- Трезеге (“Трабзонспор”, 27, вингер, 4 млн)
- Ловре Калинич (“Хайдук”, 32, вратарь, са)
- Конор Хурихэйн (“Дерби Каунти”, 31, центрхав, са)
“Брентфорд”
Входящие трансферы
- * Аарон Хики ("Болонья", 20, фулбек, 16.35 млн)
- * Кин Люис-Поттер ("Халл Сити", 21, нападающий, 23.36 млн)
Исходящие трансферы
- Кристиан Эриксен (30, атакующий полузащитник, са)
- Матиас Йоргенсен “Занка” (32, центрбек, са)
- Йонас Лоссль (“Мидтьюлланн”, 33, вратарь, ва)
“Кристал Пэлас”
Входящие трансферы
- Сэм Джонстон (“Вест Бромвич, 29, вратарь, са)
- * Шейк Дукуре (“Ланс, 22, опорник, 21 млн)
Исходящие трансферы
- Мартин Келли (32, фулбек, са)
“Ньюкасл”
Входящие трансферы
- Свен Ботман (“Лилль”, 22, центрбек, 37 млн)
- Мэтт Таргетт (“Астон Вилла, 26, фулбек, 17.5 млн)
- Ник Поуп (“Бернли”, 30, вратарь, 11.5 млн)
Исходящие трансферы
- Фредди Вудмен (“Престон”, 25, вратарь)
- Айзек Хэйден (“Норвич”, 28, опорник, аренда)
“Вулверхэмптон”
Входящие трансферы
- Хван Хи Чхан (“РБ Лейпциг”, вингер/нападающий, 16.7 млн)
Исходящие трансферы
- Рубен Винагре (“Спортинг”, 22, центрбек, 10 млн)
- Фабиу Силва ("Андерлехт, 19, нападающий, аренда)
- Ромен Саисс (“Бешикташ”, 32, центрбек, са)
- Марсал (“Ботафого”, 33, фулбек, са)
- Ки-Яна Хувер (“ПСВ”, 20, фулбек, аренда)
- Джон Радди (35, вратарь, са)
- Франсишку Тринкау (“Барселона”, 22, вингер, са)
“Брайтон”
Входящие трансферы
- Хулио Энчисо (“Либертад”, 18, нападающий, 11.6 млн)
- Симон Адингра (“Норшелланн”, 20, вингер, 8 млн)
Исходящие трансферы
- Ив Биссума (“Тоттенхэм”, 25, центрхав, 29.2 млн)
- Тудор Бэлуцэ (23, опорник, са)
“Лестер”
Входящие трансферы
-
Исходящие трансферы
- Элдин Якупович (37, вратарь, са)
- Адемола Лукман (“РБ Лейпциг”, 24, вингер, ва)
“Вест Хэм”
Входящие трансферы
- Найеф Агерд (“Ренн”, 26, центрбек, 35 млн)
- Альфонс Ареоля (“ПСЖ”, 29, вратарь, 9.30 млн)
Исходящие трансферы
- Райан Фредерикс (“Борнмут”, 29, фулбек, са)
- Марк Нобл (35, центрхав, конец карьеры)
- Андрей Ярмоленко (32, вингер, са)
- Давид Мартин (36, вратарь, са)
- Алекс Крал (“Спартак”, 24, опорник, ва)
“Манчестер Юнайтед”
Входящие трансферы
- Тайрелл Маласиа (“Фейеноорд”, 22, фулбек, 15 млн)
- * Кристиан Эриксен (“Брентфорд”, 30, атакующий полузащитник, са)
Исходящие трансферы
- Дин Хендерсон (“Ноттингем Форест”, 25, вратарь, аренда)
- Неманья Матич (“Рома”, 33, опорник, са)
- Эдинсон Кавани (35, нападающий, са)
- Ли Грант (39, вратарь, са)
- Поль Погба (29, центрхав, са)
- Джесси Лингард (29, атакующий хавбек, са)
- Хуан Мата (34, атакующий хавбек, са)
“Арсенал”
Входящие трансферы
- Габриэл Жезус (“Манчестер Сити”, 25, нападающий, 52.2 млн)
- Фабиу Виейра (“Порту”, 22, атакующий полузащитник, 35 млн)
- Мэтт Тернер (“Нью Инглэнд”, 28, вратарь, 6.36 млн)
- Маркиньос (“Сан-Паулу”, 19, вингер, 3.5 млн)
Исходящие трансферы
- Матео Гендузи (“Марсель”, 23, центрхав, 11 млн)
- Константинос Мавропанос (“Штутгарт”, 24, центрбек, 3.2 млн)
- Александр Ляказетт (“Лион”, 31, нападающий, са)
“Тоттенхэм”
Входящие трансферы
- Ришарлисон (“Эвертон”, 25, вингер/нападающий, 58 млн)
- Ив Биссума (“Брайтон”, 25, центрхав, 29.2 млн)
- Иван Перишич (“Интер”, 33, вингер/фулбек, са)
- Фрейзер Форстер (“Саутгемптон”, 34, вратарь, са)
- * Клеман Ленгле (“Барселона”, 27, центрбек, аренда)
Исходящие трансферы
- Камерон Картек-Уикерс (“Селтик”, 24, центбек, 7 млн)
- Пьерлуиджи Голлини (“Аталанта”, 27, вратарь, ва)
“Челси”
Входящие трансферы
- * Рахим Стерлинг (“Манчестер Сити”, 27, вингер, 64.2 млн)
Исходящие трансферы
- Ромелу Лукаку (“Интер”, 29, нападающий, аренда 8 млн)
- Антонио Рюдигер (“Реал” Мадрид, 29, центрбек, са)
- Андреас Кристенсен (“Барселона”, 26, центрбек, са)
- Джейк Кларк-Солтер (“КПР”, 24, центрбек, са)
- Чарли Мусонда (25, атакующий полузащитник, са)
- Дэнни Дринкуотер (32, центрхав, са)
- Сауль (“Атлетико”, 27, центрхав, ва)
“Ливерпуль”
Входящие трансферы
- Дарвин Нуньес (“Бенфика”, 23, нападающий, 75 млн)
- Фабиу Карвалью (“Фулхэм”, 19, атакующий полузащитник/вингер, 5.90 млн)
- Калвин Рэмзи (“Абердин”, 18, фулбек, 4.90 млн)
Исходящие трансферы
- Садио Мане (“Бавария”, 30, вингер, 32 млн)
- Такуми Минамино (“Монако”, 27, вингер, 15 млн)
- Марко Груйич (“Порту”, 26, центрхав, 9 млн)
- Бен Вудберн (“Престон”, 22, атакующий хавбек, са)
- Дивок Ориги (“Милан”, 27, нападающий, са)
- Шейи Оджо (25, вингер, са)
- Лорис Кариус (29, вратарь, са)
“Манчестер Сити”
Входящие трансферы
- Эрлинг Холанд (“Боруссия” Дортмунд, 21, нападающий, 60 млн)
- Калвин Филлипс (“Лидс”, 26, опорник, 48.75 млн)
- Штефан Ортега (“Арминия, 29, вратарь, са)
Исходящие трансферы
- *Рахим Стерлинг (“Челси”, 27, вингер, 64.2 млн)
- Габриэл Жезус (“Арсенал”, 25, нападающий, 52.2 млн)
- Гэвин Базуну (“Саутгемптон”, 20, вратарь, 14 млн)
- Ромео Лавиа (“Саутгемптон”, 18, опорник, 12.3 млн)
- Педро Порро (“Порту”, 22, фулбек, 8.50 млн)
- Дарко Джаби (“Лидс”, 18, центрхав, 5.80 млн)
- Ко Итакура (“Боруссия Менхенгладбах, 25, опорник, 5 млн)
- Фернандиньо ("Атлетико Паранаэнсе, 37, опорник, са)
- Си-Джей Игэн-Райли (“Бернли”, 19, центрбек, са)
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