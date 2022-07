Не только трансферы. Ман Сити хочет продлить контракт с тремя игроками основы

Этим летом "Манчестер Сити" уже подписал Эрлинга Холанда и Калвина Филлипса. На очереди - переговоры о переходе Марка Кукурелья из "Брайтона".

Однако "горожане" хотят не только подписывать футболистов. По данным Фабрицио Романо, у чемпиона Англии в планах продлить контракты трех игроков основы.

С Родри и Филом Фоденом переговоры начались еще в конце прошлого сезона. Также в "списке трех" находится и Рияд Марез, чья сделка истекает уже через год.

