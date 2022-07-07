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Не только трансферы. Ман Сити хочет продлить контракт с тремя игроками основы
Логичный шаг от "горожан"
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Этим летом "Манчестер Сити" уже подписал Эрлинга Холанда и Калвина Филлипса. На очереди - переговоры о переходе Марка Кукурелья из "Брайтона".
Однако "горожане" хотят не только подписывать футболистов. По данным Фабрицио Романо, у чемпиона Англии в планах продлить контракты трех игроков основы.
С Родри и Филом Фоденом переговоры начались еще в конце прошлого сезона. Также в "списке трех" находится и Рияд Марез, чья сделка истекает уже через год.
Not just Marc Cucurella as main target. Manchester City are prepared to offer Rihad Mahrez a new contract after Raheem Sterling and Gabriel Jesus departures. ???? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2022
Discussions will take place in the next weeks. Mahrez, in new contracts list at City with Rodri and Foden.
В прошлой кампании алжирец совершил 33 результативных действия (24 + 9) в 47-ми встречах.
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