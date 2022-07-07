  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Не только трансферы. Ман Сити хочет продлить контракт с тремя игроками основы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не только трансферы. Ман Сити хочет продлить контракт с тремя игроками основы

Англия
(1 голосов)

Логичный шаг от "горожан"

Не только трансферы. Ман Сити хочет продлить контракт с тремя игроками основы

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Этим летом "Манчестер Сити" уже подписал Эрлинга Холанда и Калвина Филлипса. На очереди - переговоры о переходе Марка Кукурелья из "Брайтона".

Читайте такжеПлохие новости для Зинченко. Ман Сити готовит 30 миллионов за левого защитника Брайтона

Однако "горожане" хотят не только подписывать футболистов. По данным Фабрицио Романо, у чемпиона Англии в планах продлить контракты трех игроков основы.

С Родри и Филом Фоденом переговоры начались еще в конце прошлого сезона. Также в "списке трех" находится и Рияд Марез, чья сделка истекает уже через год.

В прошлой кампании алжирец совершил 33 результативных действия (24 + 9) в 47-ми встречах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Родри Рияд Марез Фил Фоден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде