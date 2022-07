Все еще личные причины. Роналду пропустит начало зарубежного сбора МЮ

Уже завтра "Манчестер Юнайтед" отправится на предсезонные сборы в Бангкок. С ними не полетит основные исполнитель.

По данным Фабрицио Романо, речь идет о Криштиану Роналду. Португалец, пропустивший все летние тренировки в Англии, не полетит с командой на начало сбора по личным причинам.

Cristiano Ronaldo will not be part of Manchester United squad for the start of pre-season tour. He’s not gonna travel to Bangkok tomorrow. ???????????? #MUFC



Man United accept to give Cristiano additional time off to deal with personal/family issue. pic.twitter.com/R8Z9XkCOST