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Все еще личные причины. Роналду пропустит начало зарубежного сбора МЮ

Англия
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Португалец продолжает намекать на трансфер

Все еще личные причины. Роналду пропустит начало зарубежного сбора МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра "Манчестер Юнайтед" отправится на предсезонные сборы в Бангкок. С ними не полетит основные исполнитель.

По данным Фабрицио Романо, речь идет о Криштиану Роналду. Португалец, пропустивший все летние тренировки в Англии, не полетит с командой на начало сбора по личным причинам.

Английские СМИ уже на протяжении двух неделю пишут, что Криштиану хочет покинуть "Юнайтед". Есть вероятность, что с этим и связанно его отсутствие на тренировках.

Читайте такжеКан: Роналду - один из величайших, но его трансфер не соответствует философии Баварии

Ранее была информация, что португальцем может усилиться "Челси".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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