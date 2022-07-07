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Все еще личные причины. Роналду пропустит начало зарубежного сбора МЮ
Португалец продолжает намекать на трансфер
Getty Images / Global Images Ukraine
Уже завтра "Манчестер Юнайтед" отправится на предсезонные сборы в Бангкок. С ними не полетит основные исполнитель.
По данным Фабрицио Романо, речь идет о Криштиану Роналду. Португалец, пропустивший все летние тренировки в Англии, не полетит с командой на начало сбора по личным причинам.
Cristiano Ronaldo will not be part of Manchester United squad for the start of pre-season tour. He’s not gonna travel to Bangkok tomorrow. ???????????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2022
Man United accept to give Cristiano additional time off to deal with personal/family issue. pic.twitter.com/R8Z9XkCOST
Английские СМИ уже на протяжении двух неделю пишут, что Криштиану хочет покинуть "Юнайтед". Есть вероятность, что с этим и связанно его отсутствие на тренировках.
Ранее была информация, что португальцем может
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