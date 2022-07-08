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Ретро-стиль. Манчестер Юнайтед показал новую домашнюю форму

Англия
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Манкунианцы получили новую экипировку

Ретро-стиль. Манчестер Юнайтед показал новую домашнюю форму

Фото: manutd.com

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте представил домашний комплект формы на сезон-2022/23.

Экипировка выполнена в традиционном для клуба красном цвете. Главной особенностью является воротник, который украшен треугольными вставками. Шорты изготовлены в белом цвете, а гетры - в черном.

Ретро-стиль- это отсылка к дизайну 1990-1992-х годов, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Техническим спонсором "МЮ" выступила немецкая компания Adidas. В презентации формы приняли участие Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду и Диогу Далот.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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