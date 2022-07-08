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Ретро-стиль. Манчестер Юнайтед показал новую домашнюю форму
Манкунианцы получили новую экипировку
Фото: manutd.com
"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте представил домашний комплект формы на сезон-2022/23.
Экипировка выполнена в традиционном для клуба красном цвете. Главной особенностью является воротник, который украшен треугольными вставками. Шорты изготовлены в белом цвете, а гетры - в черном.
Ретро-стиль- это отсылка к дизайну 1990-1992-х годов, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".
Техническим спонсором "МЮ" выступила немецкая компания Adidas. В презентации формы приняли участие Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду и Диогу Далот.
The collar is ????— Manchester United (@ManUtd) July 8, 2022
How will you wear yours? ????#MUFC || @adidasFootball
Inspired by our past.— Manchester United (@ManUtd) July 8, 2022
Made for our future.#MUFC || @adidasFootball
An instant classic.— Manchester United (@ManUtd) July 8, 2022
Now it's time to take a closer look at our ???? home shirt ????#MUFC || @adidasFootball pic.twitter.com/J1QQ5tUuQ7
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