Ретро-стиль. Манчестер Юнайтед показал новую домашнюю форму

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте представил домашний комплект формы на сезон-2022/23.

Экипировка выполнена в традиционном для клуба красном цвете. Главной особенностью является воротник, который украшен треугольными вставками. Шорты изготовлены в белом цвете, а гетры - в черном.

Ретро-стиль- это отсылка к дизайну 1990-1992-х годов, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Техническим спонсором "МЮ" выступила немецкая компания Adidas. В презентации формы приняли участие Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду и Диогу Далот.

