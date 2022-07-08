Пятый летний трансфер. Тоттенхэм официально арендовал защитника Барселоны

Клеман Лангле перешел в "Тоттенхэм".

По данным официального сайта "шпор", французский центрбек был арендован на один год. Ранее сообщалось, что в сделку не будет включена сумма выкупа.

Wélcome to Spurs, Clément Lenglet! ???? pic.twitter.com/PCDVAzun5c — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2022

Клеман с 2018-го года играет за "Барселону", однако в последний год он выпал из основного состав. Всего за каталонский гранд француз в сумме провел 158 игр, забил семь голов и завоевал три трофея.

Отметим, что для "Тоттенхэма" аренда Лангле - пятая сделка за лето. Ранее Антонио Конте получил в качестве усиления Перишича, Фостера, Ришарлисона и Биссума.