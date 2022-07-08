Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятый летний трансфер. Тоттенхэм официально арендовал защитника Барселоны
Теперь год француз проведет в Англии
Фото: Tottenham Hotspur Football Club
Клеман Лангле перешел в "Тоттенхэм".
По данным официального сайта "шпор", французский центрбек был арендован на один год. Ранее сообщалось, что в сделку не будет включена сумма выкупа.
Wélcome to Spurs, Clément Lenglet! ???? pic.twitter.com/PCDVAzun5c— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2022
Клеман с 2018-го года играет за "Барселону", однако в последний год он выпал из основного состав. Всего за каталонский гранд француз в сумме провел 158 игр, забил семь голов и завоевал три трофея.
Отметим, что для "Тоттенхэма" аренда Лангле - пятая сделка за лето. Ранее Антонио Конте получил в качестве усиления Перишича, Фостера, Ришарлисона и Биссума.
Популярное сейчас
- С одного выстрела. Артиллеристы из гаубицы М777 уничтожили вражескую САУ 2С7 Пион - ВИДЕО
- Под громкие и неудобные вопросы: лавров досрочно покинет саммит глав МИД на фоне бойкота
- Взял с собой 4 игроков. Кучер присоединился к Днепру-1 в Словении - СМИ
- "Расскажу внукам, что играл с тобой". Зинченко попрощался с Фернандиньо
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО