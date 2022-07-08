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Пятый летний трансфер. Тоттенхэм официально арендовал защитника Барселоны

Англия
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Теперь год француз проведет в Англии

Пятый летний трансфер. Тоттенхэм официально арендовал защитника Барселоны

Фото: Tottenham Hotspur Football Club

UA-Футбол
Новина українською

Клеман Лангле перешел в "Тоттенхэм".

По данным официального сайта "шпор", французский центрбек был арендован на один год. Ранее сообщалось, что в сделку не будет включена сумма выкупа.

Клеман с 2018-го года играет за "Барселону", однако в последний год он выпал из основного состав. Всего за каталонский гранд француз в сумме провел 158 игр, забил семь голов и завоевал три трофея.

Отметим, что для "Тоттенхэма" аренда Лангле - пятая сделка за лето. Ранее Антонио Конте получил в качестве усиления Перишича, Фостера, Ришарлисона и Биссума.

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Клеман Лангле
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