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Жезус забил два гола в дебютном матче за Арсенал
Бразилец помог канонирам сделать камбэк м
Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий
Форвард “Арсенала” Габриэл Жезус забил два гола в своем дебютном матче за лондонский клуб.
“Арсенал” проводил спарринг в Германии с “Нюрнбергом” и проигрывал 0:2 после первого тайма. Жезус появился на поле после перерыва и 45-миллионному бразильцу понадобилось менее двух минут, чтобы забить свой первый гол за “канониров” – Жезус разыграл комбинацию с Нкетией, сблизился с вратарем и сильно ударил в верхний ближний угол.
???????? GABRIEL JESUS! ????????— Arsenal (@Arsenal) July 8, 2022
Barely 9️⃣0️⃣ seconds into his Arsenal debut, GJ9 is on the scoresheet! ????
⚫️ 2-1 ???? (47) pic.twitter.com/5VwYk7n20J
Второй мяч 25-летний экс-форвард “Манчестер Сити” забил на 75-й минуте, замкнув головой кросс Мартинелли.
“Арсенал” обыграл “Нюрнберг” 5:3. Команда Бундеслиги 2 дважды забивала автоголы, одним мячом отметился хавбек “канониров” Эльнени.
Следующий товарищеский матч “Арсенал” проведет 17 июля с “Эвертоном” Виталия Миколенко.
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