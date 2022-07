Жезус забил два гола в дебютном матче за Арсенал 

Форвард “Арсенала” Габриэл Жезус забил два гола в своем дебютном матче за лондонский клуб.

“Арсенал” проводил спарринг в Германии с “Нюрнбергом” и проигрывал 0:2 после первого тайма. Жезус появился на поле после перерыва и 45-миллионному бразильцу понадобилось менее двух минут, чтобы забить свой первый гол за “канониров” – Жезус разыграл комбинацию с Нкетией, сблизился с вратарем и сильно ударил в верхний ближний угол.

