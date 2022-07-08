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Жезус забил два гола в дебютном матче за Арсенал 

Англия
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Жезус забил два гола в дебютном матче за Арсенал 

Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий

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Форвард “Арсенала” Габриэл Жезус забил два гола в своем дебютном матче за лондонский клуб.

“Арсенал” проводил спарринг в Германии с “Нюрнбергом” и проигрывал 0:2 после первого тайма. Жезус появился на поле после перерыва и 45-миллионному бразильцу понадобилось менее двух минут, чтобы забить свой первый гол за “канониров” – Жезус разыграл комбинацию с Нкетией, сблизился с вратарем и сильно ударил в верхний ближний угол.

Второй мяч 25-летний экс-форвард “Манчестер Сити” забил на 75-й минуте, замкнув головой кросс Мартинелли.

“Арсенал” обыграл “Нюрнберг” 5:3. Команда Бундеслиги 2 дважды забивала автоголы, одним мячом отметился хавбек “канониров” Эльнени.

Следующий товарищеский матч “Арсенал” проведет 17 июля с “Эвертоном” Виталия Миколенко.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Микель Артета АПЛ Габриэл Жезус
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