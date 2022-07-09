Челси подпишут защитника Ман Сити за 40 миллионов фунтов

Лондонский "Челси" близок к соглашению касательно условий будущего контракта с центральным защитником "Манчестер Сити" Натаном Аке. Как сообщает The Guardian, сумма трансфера игрока составит от 40 до 45 миллионов фунтов.

Воспитанник "Челси" может вернуться в лондонский клуб для укрепления защиты команды. По информации издания, главный тренер Томас Тухель лично заинтересован в Натане, и, более того, предпринимал попытки подписать Аке, еще когда работал в "Боруссии Дортмунд".

"Челси" срочно ищут варианты усиления защиты после того, как клуб покинули центрбэки Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, перешедшие в мадридский "Реал" и каталонскую "Барселону" соответственно. Помимо Аке команде интересны Маттийс Де Лигт, Преснель Кимпембе, Калиду Кулибали и Жюль Кунде.