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Челси подпишут защитника Ман Сити за 40 миллионов фунтов
Натан Аке восполнит потери лондонского клуба в обороне
Фото: Vbetnews
Лондонский "Челси" близок к соглашению касательно условий будущего контракта с центральным защитником "Манчестер Сити" Натаном Аке. Как сообщает The Guardian, сумма трансфера игрока составит от 40 до 45 миллионов фунтов.
Воспитанник "Челси" может вернуться в лондонский клуб для укрепления защиты команды. По информации издания, главный тренер Томас Тухель лично заинтересован в Натане, и, более того, предпринимал попытки подписать Аке, еще когда работал в "Боруссии Дортмунд".
"Челси" срочно ищут варианты усиления защиты после того, как клуб покинули центрбэки Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, перешедшие в мадридский "Реал" и каталонскую "Барселону" соответственно. Помимо Аке команде интересны Маттийс Де Лигт, Преснель Кимпембе, Калиду Кулибали и Жюль Кунде.
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