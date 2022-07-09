  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Халл Сити выкупил Аллахьяра у Фенербахче
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Халл Сити выкупил Аллахьяра у Фенербахче

Англия
(1 голосов)

Иранец подписал четырехлетний контракт с клубом из английского Чемпионшипа

Официально: Халл Сити выкупил Аллахьяра у Фенербахче

Фото: Hull City

UA-Футбол
Новина українською

"Халл Сити" официально объявил о подписании полноценного контракта с иранским нападающим Аллахьяром Сайядманешем. Как сообщается на клубном сайте, игрок подписал четырехлетний контракт с командой, у которой также есть опция продления на год.

Иранский экс-форвард "Зари" Аллахьяр перешел в "Халл" еще зимой, на правах аренды из стамбульского "Фенербахче". По информации портала transfermarkt, сейчас английский клуб заплатил "Фенербахче" 4 с половиной миллиона евро за Сайядманеша.

За полгода он сыграл за "Халл" 12 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 1 гол. Первую же половину прошлого сезона Аллахьяр провел в луганской "Заре", за которую забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 16 турах УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Халл Сити Аллахяр Саядманеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде