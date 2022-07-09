Официально: Халл Сити выкупил Аллахьяра у Фенербахче

"Халл Сити" официально объявил о подписании полноценного контракта с иранским нападающим Аллахьяром Сайядманешем. Как сообщается на клубном сайте, игрок подписал четырехлетний контракт с командой, у которой также есть опция продления на год.

Иранский экс-форвард "Зари" Аллахьяр перешел в "Халл" еще зимой, на правах аренды из стамбульского "Фенербахче". По информации портала transfermarkt, сейчас английский клуб заплатил "Фенербахче" 4 с половиной миллиона евро за Сайядманеша.

За полгода он сыграл за "Халл" 12 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 1 гол. Первую же половину прошлого сезона Аллахьяр провел в луганской "Заре", за которую забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 16 турах УПЛ.