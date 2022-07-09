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Ман Сити объявили о том, какой номер будет носит Холанд в следующем сезоне

Англия
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Эрлинг получил 9, хоть его отец и носил 15

Ман Сити объявили о том, какой номер будет носит Холанд в следующем сезоне

Фото: Ole

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" официально объявили о том, какой номер в предстоящем сезоне будет носить новичок Эрлинг Холанд. Норвежский форвард, перешедший из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро, получил "9".

В немецком клубе Холанд также носил этот номер, однако в свой первый сезон в команде все же получил "17". До того – в "РБ Зальцбург" и "Мольде" – Эрлинг играл исключительно под номером "30".

Примечательно, что его отец, Альф-Инге, играл в "Манчестер Сити" под номером "15". За сборные Норвегии Холанды также играли под разными номерами, и пересекались лишь дважды: Альф-Инге, среди прочих, носил "14" и "18". Под первым Эрлинг играл в сборной U-17, под вторым – в U-21.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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