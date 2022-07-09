Экс-игрок Челси пропал перед переходом в новый клуб

Воспитанник лондонского "Челси" Чарли Мусонда лишь несколько дней назад стал свободным агентом, после того как провел последние 10 лет в системе клуба. Он присоединился к "синим" в 2012 году, в возрасте 15 лет.

Однако, за основную команду "Челси" ему удалось сыграть лишь три матча. И вот теперь, спустя все эти годы, Мусонда должен был найти новый клуб. Как сообщается, игрок приехал на пробы в бельгийский "Зюлте-Варегем", и впечатлил руководство команды.

Те намеревались подписать с Чарли полноценный контракт, однако тот внезапно попросил отсрочку на несколько дней "по семейным причинам", и пропал. С тех пор прошло уже несколько дней, но Мусонда так до сих пор и не вышел на связь.