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Экс-игрок Челси пропал перед переходом в новый клуб
Зюлте-Варегем не могут связаться с Чарли Мусондой
Фото: NewsBeezer
Воспитанник лондонского "Челси" Чарли Мусонда лишь несколько дней назад стал свободным агентом, после того как провел последние 10 лет в системе клуба. Он присоединился к "синим" в 2012 году, в возрасте 15 лет.
Однако, за основную команду "Челси" ему удалось сыграть лишь три матча. И вот теперь, спустя все эти годы, Мусонда должен был найти новый клуб. Как сообщается, игрок приехал на пробы в бельгийский "Зюлте-Варегем", и впечатлил руководство команды.
Те намеревались подписать с Чарли полноценный контракт, однако тот внезапно попросил отсрочку на несколько дней "по семейным причинам", и пропал. С тех пор прошло уже несколько дней, но Мусонда так до сих пор и не вышел на связь.
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