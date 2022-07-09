  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-игрок Челси пропал перед переходом в новый клуб
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Челси пропал перед переходом в новый клуб

Англия
(1 голосов)

Зюлте-Варегем не могут связаться с Чарли Мусондой

Экс-игрок Челси пропал перед переходом в новый клуб

Фото: NewsBeezer

UA-Футбол
Новина українською

Воспитанник лондонского "Челси" Чарли Мусонда лишь несколько дней назад стал свободным агентом, после того как провел последние 10 лет в системе клуба. Он присоединился к "синим" в 2012 году, в возрасте 15 лет.

Однако, за основную команду "Челси" ему удалось сыграть лишь три матча. И вот теперь, спустя все эти годы, Мусонда должен был найти новый клуб. Как сообщается, игрок приехал на пробы в бельгийский "Зюлте-Варегем", и впечатлил руководство команды.

Те намеревались подписать с Чарли полноценный контракт, однако тот внезапно попросил отсрочку на несколько дней "по семейным причинам", и пропал. С тех пор прошло уже несколько дней, но Мусонда так до сих пор и не вышел на связь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чарли Мусонда Челси (Лондон) Зюлте-Варегем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде