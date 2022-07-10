Челси в ближайшее время подпишет игрока сборной Англии

Рахим Стерлинг в ближайшее время станет игроком "Челси". Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу.

Отметим, что полузащитник сборной Англии станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Рахим будет получать 300 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что Стерлинг подпишет контракт с "Челси" на пять лет с опцией продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне АПЛ 27-летний хавбек сыграл 30 матчей за "Манчестер Сити", в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.