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Челси в ближайшее время подпишет игрока сборной Англии

Англия
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Полузащитник будет получать 300 тысяч фунтов в неделю

Челси в ближайшее время подпишет игрока сборной Англии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Рахим Стерлинг в ближайшее время станет игроком "Челси". Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу.

Отметим, что полузащитник сборной Англии станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Рахим будет получать 300 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что Стерлинг подпишет контракт с "Челси" на пять лет с опцией продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне АПЛ 27-летний хавбек сыграл 30 матчей за "Манчестер Сити", в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
Метт Лоу

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