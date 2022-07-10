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Челси в ближайшее время подпишет игрока сборной Англии
Полузащитник будет получать 300 тысяч фунтов в неделю
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Рахим Стерлинг в ближайшее время станет игроком "Челси". Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу.
Отметим, что полузащитник сборной Англии станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Рахим будет получать 300 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что Стерлинг подпишет контракт с "Челси" на пять лет с опцией продления еще на один сезон.
В прошлом сезоне АПЛ 27-летний хавбек сыграл 30 матчей за "Манчестер Сити", в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.
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