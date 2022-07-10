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Тоттенхэм хочет избавиться сразу от четырех игроков летом
Клуб стремится оптимизировать зарплатную ведомость
Фото: twitter.com/SpursOfficial / Автор: неизвестен
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте не взял на предсезонное турне по Южной Корее сразу четырех футболистов своего клуба.
Вместе с партнерами в Азию не отправятся левый защитник Серхио Регилон, а также полузащитники Гарри Уинкс, Джованни Ло Чельсо и Танги Ндомбеле. Коуч хочет, чтобы они как можно быстрее определились со своим будущим.
Скорее всего эти игроки будут проданы в случае поступления таких предложений. Ло Чельсо и Ндомбеле вторую половину прошлого сезона провели в арендах в "Вильярреале" и "Лионе", Регилон в то же время сыграл за "Тоттенхэм" 25 матчей в АПЛ, а Уинкс - 19.
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