Тоттенхэм хочет избавиться сразу от четырех игроков летом

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте не взял на предсезонное турне по Южной Корее сразу четырех футболистов своего клуба.

Вместе с партнерами в Азию не отправятся левый защитник Серхио Регилон, а также полузащитники Гарри Уинкс, Джованни Ло Чельсо и Танги Ндомбеле. Коуч хочет, чтобы они как можно быстрее определились со своим будущим.

Скорее всего эти игроки будут проданы в случае поступления таких предложений. Ло Чельсо и Ндомбеле вторую половину прошлого сезона провели в арендах в "Вильярреале" и "Лионе", Регилон в то же время сыграл за "Тоттенхэм" 25 матчей в АПЛ, а Уинкс - 19.