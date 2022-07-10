Клопп: Всегда можно совершенствоваться, и мы будем это делать

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от своей команды в подготовке к новому сезону:

"Ожидаю хорошего сезона. Сезон, где мы сможем стать лучше. У нас есть простор для совершенствования. Дело не в том, сколько матчей можно выиграть, а в том, как будем играть. Всегда можно совершенствоваться. Это то, что мы будем пытаться сделать .

‎Будем максимально уверены. Никогда нельзя угадать наверняка, но сегодня я видел в самолете состав, который очень качественный. Всегда нужно немного удачи, если вы хотите выиграть трофей, все это знают. Но чтобы сыграть хороший сезон вам нужна в первую очередь стабильность, вот о чем идет речь.

Мы привлекли новых игроков. Да, несколько потеряли, но имеем свежую кровь, это поможет. Нет такого, что кому-то уже гарантировано место в составе. Ребята будут создавать напряжение, это важно.

Теперь у нас есть пять замен в Премьер-лиге – мы должны привыкнуть к этому и адаптироваться. У футбола нет никаких гарантий, но есть большая вероятность, что мы проведем еще один хороший сезон", – сказал Клопп.