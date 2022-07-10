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Европейские топ-клубы избегают подписания контрактов с игроками-антиваксерами из АПЛ

Англия
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Среди таких – Н'голо Канте и Рубен Лофтус-Чик

Европейские топ-клубы избегают подписания контрактов с игроками-антиваксерами из АПЛ

Фото: Sports Illustrated

UA-Футбол
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Европейские топ-клубы чрезвычайно опасаются возможности появления в команде вспышки COVID-19. Как сообщает издание The Telegraph, когда клуб узнает о статусе невакцинированного игрока, все контакты тут же прекращаются, а трубки - вешаются.

К примеру, в итальянской Серии А и французской Лиге 1 вакцинация от коронавируса является обязательной для всех игроков, вследствие роста заражений в зимний период предыдущего сезона.

Насколько известно, среди игроков-антиваксеров из АПЛ: полузащитники лондонского "Челси" Рубен Лофтус-Чик и Н'голо Канте. Как считается, именно по этой причине оба футболиста не поехали с командой в летнее турне по США. Вакцинация является обязательным требованием для въезда в страну.

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В статье: Челси (Лондон) Рубен Лофтус-Чик Н'Голо Канте
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