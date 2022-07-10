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Ньюкасл хочет усилить атаку экс-игроком Ман Сити
Джек Харрисон будет разрывать АПЛ с Алланом Сен-Максименом
Фото: Eurosport
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заинтересован в подписании игрока в атаку, который смог бы заменять лидера команды Аллана Сен-Максимена. В прошлом сезоне АПЛ француз отыграл в 35 матчах из 38 возможных.
По информации инсайдера Екрема Конура, как подходящего исполнителя такой роли Хау видит вингера "Лидса" Джека Харрисона. "Юнайтед" выкупили англичанина у "Манчестер Сити" лишь год назад – за 12.8 миллиона евро.
????Eddie Howe wants to move Leed United's English Jack Harrison as a backup name for Allan Saint-Maximin.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 10, 2022
⚪#LUFC ⚫#NUFC pic.twitter.com/HPsJqi3HvA
До того игрок провел в аренде в "Лидсе" целых три сезона. В прошлом сезоне АПЛ Харрисон забил 8 голов и отдал 1 ассист в 35 матчах. Примечательно, что профессиональная карьера Джека началась с того, что его выбрали под первым пиком супердрафта МЛС в 2016 году.
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