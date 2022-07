Ньюкасл хочет усилить атаку экс-игроком Ман Сити

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заинтересован в подписании игрока в атаку, который смог бы заменять лидера команды Аллана Сен-Максимена. В прошлом сезоне АПЛ француз отыграл в 35 матчах из 38 возможных.

По информации инсайдера Екрема Конура, как подходящего исполнителя такой роли Хау видит вингера "Лидса" Джека Харрисона. "Юнайтед" выкупили англичанина у "Манчестер Сити" лишь год назад – за 12.8 миллиона евро.

????Eddie Howe wants to move Leed United's English Jack Harrison as a backup name for Allan Saint-Maximin.

