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Ньюкасл хочет усилить атаку экс-игроком Ман Сити

Англия
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Джек Харрисон будет разрывать АПЛ с Алланом Сен-Максименом

Ньюкасл хочет усилить атаку экс-игроком Ман Сити

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заинтересован в подписании игрока в атаку, который смог бы заменять лидера команды Аллана Сен-Максимена. В прошлом сезоне АПЛ француз отыграл в 35 матчах из 38 возможных.

По информации инсайдера Екрема Конура, как подходящего исполнителя такой роли Хау видит вингера "Лидса" Джека Харрисона. "Юнайтед" выкупили англичанина у "Манчестер Сити" лишь год назад – за 12.8 миллиона евро.

До того игрок провел в аренде в "Лидсе" целых три сезона. В прошлом сезоне АПЛ Харрисон забил 8 голов и отдал 1 ассист в 35 матчах. Примечательно, что профессиональная карьера Джека началась с того, что его выбрали под первым пиком супердрафта МЛС в 2016 году.

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В статье: Манчестер Сити Ньюкасл Лидс Юнайтед Аллан Сан-Максимен Эдди Хау Джек Харрисон
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