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Холанд назвал клуб АПЛ, против которого он хочет сыграть больше всего
Норвежец не растерялся
Фото: mancity.com
21-летний нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, пополнивший клуб в летнее трансферное окно из "Боруссии" Дортмунд, назвал команду, против которой он желает сыграть больше всего.
"Матча с какой командой я жду больше всего? Я не люблю говорить, но с "Манчестер Юнайтед", – сказал норвежский форвард на встрече с болельщиками.
Напомним, что Холанд заключил долгосрочный контракт с "Манчестер Сити" - до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что трансфер обошелся горожанам порядка 250 миллионов евро.
Q: Which team are you most looking forward to playing? ????@ErlingHaaland "I don't like to say the words but..." ???? pic.twitter.com/4gYWecYYxE— Manchester City (@ManCity) July 10, 2022
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