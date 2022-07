Холанд назвал клуб АПЛ, против которого он хочет сыграть больше всего

21-летний нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, пополнивший клуб в летнее трансферное окно из "Боруссии" Дортмунд, назвал команду, против которой он желает сыграть больше всего.

Напомним, что Холанд заключил долгосрочный контракт с "Манчестер Сити" - до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что трансфер обошелся горожанам порядка 250 миллионов евро.

Q: Which team are you most looking forward to playing? ????@ErlingHaaland "I don't like to say the words but..." ???? pic.twitter.com/4gYWecYYxE