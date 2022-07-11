Холанд назвал клуб АПЛ, против которого он хочет сыграть больше всего

21-летний нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, пополнивший клуб в летнее трансферное окно из "Боруссии" Дортмунд, назвал команду, против которой он желает сыграть больше всего.

"Матча с какой командой я жду больше всего? Я не люблю говорить, но с "Манчестер Юнайтед", – сказал норвежский форвард на встрече с болельщиками.

Напомним, что Холанд заключил долгосрочный контракт с "Манчестер Сити" - до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что трансфер обошелся горожанам порядка 250 миллионов евро.

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