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Холанд назвал клуб АПЛ, против которого он хочет сыграть больше всего

Англия
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Норвежец не растерялся

Холанд назвал клуб АПЛ, против которого он хочет сыграть больше всего

Фото: mancity.com

Новина українською

21-летний нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, пополнивший клуб в летнее трансферное окно из "Боруссии" Дортмунд, назвал команду, против которой он желает сыграть больше всего.

"Матча с какой командой я жду больше всего? Я не люблю говорить, но с "Манчестер Юнайтед", – сказал норвежский форвард на встрече с болельщиками.

Напомним, что Холанд заключил долгосрочный контракт с "Манчестер Сити" - до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что трансфер обошелся горожанам порядка 250 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
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