Трансфер все ближе. Стерлинг прошел медосмотр в Челси

Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг близок к переходу в лондонский "Челси".

27-летний игрок сборной Англии прошел основную часть медосмотра перед трансфером в стан "синих". Об этом пишет в своем Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Стерлинг уже подписал контракт с "Челси". Согласно данным источника, соглашение будет рассчитано до 2027 года с возможностью продолжения еще на один сезон. Ранее сообщалось, что в Лондоне он будет получать 300 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2021/22 АПЛ нападающий сыграл 30 матчей за "Манчестер Сити", в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.