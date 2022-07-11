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Трансфер все ближе. Стерлинг прошел медосмотр в Челси

Англия
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Форвард сборной Англии в шаге от перехода в лондонский клуб

Трансфер все ближе. Стерлинг прошел медосмотр в Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг близок к переходу в лондонский "Челси".

27-летний игрок сборной Англии прошел основную часть медосмотра перед трансфером в стан "синих". Об этом пишет в своем Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Стерлинг уже подписал контракт с "Челси". Согласно данным источника, соглашение будет рассчитано до 2027 года с возможностью продолжения еще на один сезон. Ранее сообщалось, что в Лондоне он будет получать 300 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2021/22 АПЛ нападающий сыграл 30 матчей за "Манчестер Сити", в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Манчестер Сити
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