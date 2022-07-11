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Тен Хаг: Роналду не продается - он входит в наши планы на сезон
Говорят, что у Криштиану иное мнение
Фото: Sports Illustrated
Форвард "МЮ" Криштиану Роналду не отправился с командой на предсезонные сборы и, по сообщениям СМИ, намерен сменить команду. Эти слухи прокомментировал новый тренер "дьяволов" Эрик тен Хаг.
"Криштиану Роналду не продается, он входит в наши планы. Он не отправился на предсезонное турне по личным причинам. Мы рассчитываем на Криштиану в новом сезоне.
Как сделать Роналду счастливым? Я не знаю. Жду начала работы с ним. У меня был разговор с Криштиану еще до появления слухов - он не говорил, что хочет уйти. Но я читал об этом. Мы хотим добиться успеха вместе", - заявил тен Хаг.
Erik Ten Hag: "Cristiano Ronaldo is NOT for sale, he is in our plans - he's not with us due to personal issues. We are planning with Cristiano Ronaldo for this season, that's it". ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2022
"How to make Cristiano happy? I don't know - I'm looking forward to work with him". pic.twitter.com/8bSRpQbXkI
Отметим, что сообщениям СМИ, Роналду хочет продолжить карьеру в клубе, который будет играть в ЛЧ На него
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