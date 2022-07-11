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Тен Хаг: Роналду не продается - он входит в наши планы на сезон

Англия
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Говорят, что у Криштиану иное мнение

Тен Хаг: Роналду не продается - он входит в наши планы на сезон

Фото: Sports Illustrated

UA-Футбол
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Форвард "МЮ" Криштиану Роналду не отправился с командой на предсезонные сборы и, по сообщениям СМИ, намерен сменить команду. Эти слухи прокомментировал новый тренер "дьяволов" Эрик тен Хаг.

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"Криштиану Роналду не продается, он входит в наши планы. Он не отправился на предсезонное турне по личным причинам. Мы рассчитываем на Криштиану в новом сезоне.

Как сделать Роналду счастливым? Я не знаю. Жду начала работы с ним. У меня был разговор с Криштиану еще до появления слухов - он не говорил, что хочет уйти. Но я читал об этом. Мы хотим добиться успеха вместе", - заявил тен Хаг.

Отметим, что сообщениям СМИ, Роналду хочет продолжить карьеру в клубе, который будет играть в ЛЧ На него претендует "Челси".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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