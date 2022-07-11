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Ливерпуль получил 20 миллионов за 21-летнего валлийского защитника
Продали новичку АПЛ
Фото: Nottingham Forest Football Club
Неко Уильямся покинул "Ливерпуль".
21-летний валлийский защитник продолжит карьеру в "Ноттингем Форест", с которым он подписал четырехлетний контракт. "Ливерпуль" за данный трансфер получит 20 миллионов евро.
Welcome to Nottingham Forest, Neco Williams ❤️— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 11, 2022
???????? #NFFC | #PL
Последние полгода Неко отыграл в аренде в "Фулхэме", который, как и "Ноттингем" вышел из Чемпиошипа в АПЛ. За "дачников" левый фулбек в сумме провел 15 матчей и совершил четыре результативных действия (2+2).
Отметим, что Неко - игрок национальной сборной Уэльса. Он играл против сборной Украины в недавнем матче плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.
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