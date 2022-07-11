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Ливерпуль получил 20 миллионов за 21-летнего валлийского защитника

Англия
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Продали новичку АПЛ

Ливерпуль получил 20 миллионов за 21-летнего валлийского защитника

Фото: Nottingham Forest Football Club

UA-Футбол
Новина українською

Неко Уильямся покинул "Ливерпуль".

21-летний валлийский защитник продолжит карьеру в "Ноттингем Форест", с которым он подписал четырехлетний контракт. "Ливерпуль" за данный трансфер получит 20 миллионов евро.

Последние полгода Неко отыграл в аренде в "Фулхэме", который, как и "Ноттингем" вышел из Чемпиошипа в АПЛ. За "дачников" левый фулбек в сумме провел 15 матчей и совершил четыре результативных действия (2+2).

Отметим, что Неко - игрок национальной сборной Уэльса. Он играл против сборной Украины в недавнем матче плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

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В статье: Ливерпуль Ноттингем Форест (Ноттингем) Неко Уильямс
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