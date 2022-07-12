  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль и Манчестер Юнайтед сегодня откроют новый сезон спаррингом в Таиланде 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед сегодня откроют новый сезон спаррингом в Таиланде 

Англия
(1 голосов)

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени 

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед сегодня откроют новый сезон спаррингом в Таиланде 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед” не играют товарищеские матчи друг против друга, уверяет Юрген Клопп. Возможно, по духу игра двух лидеров АПЛ получится ожесточенной, но формально это все же будет товарищеский матч, первый в сезоне 2022/2023.

После двухлетней паузы “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед” вновь проводят заграничные предсезонные туры и их сегодняшний поединок состоится в Бангкоке на стадионе “Раджамангала”. Ожидается, что на матче будет более 50000 болельщиков.

Для нидерландского специалиста Эрика тен Хага это будет дебютный матч во главе “Манчестер Юнайтед”. Новый тренер МЮ не сможет в своей первой игре рассчитывать на Криштиану Роналду, который пропускает тур по семейным причинам. Под вопросом перед первой игрой Магуайр, Варан, Туанзебе, Гарнер и Мактомини.

Со стороны “Ливерпуля” точно известно, что матч пропустят Диогу Жота и Тьяго Алькантара, может остаться вне игры и 80-миллионный новичок “красных” Дарвин Нуньес, получивший вчера травму на разминке.

Стартовый свисток матча “Ливерпуль” - “Манчестер Юнайтед” – в 16:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде