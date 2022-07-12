Ливерпуль и Манчестер Юнайтед сегодня откроют новый сезон спаррингом в Таиланде 

“Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед” не играют товарищеские матчи друг против друга, уверяет Юрген Клопп. Возможно, по духу игра двух лидеров АПЛ получится ожесточенной, но формально это все же будет товарищеский матч, первый в сезоне 2022/2023.

После двухлетней паузы “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед” вновь проводят заграничные предсезонные туры и их сегодняшний поединок состоится в Бангкоке на стадионе “Раджамангала”. Ожидается, что на матче будет более 50000 болельщиков.

Для нидерландского специалиста Эрика тен Хага это будет дебютный матч во главе “Манчестер Юнайтед”. Новый тренер МЮ не сможет в своей первой игре рассчитывать на Криштиану Роналду, который пропускает тур по семейным причинам. Под вопросом перед первой игрой Магуайр, Варан, Туанзебе, Гарнер и Мактомини.

Со стороны “Ливерпуля” точно известно, что матч пропустят Диогу Жота и Тьяго Алькантара, может остаться вне игры и 80-миллионный новичок “красных” Дарвин Нуньес, получивший вчера травму на разминке.

Стартовый свисток матча “Ливерпуль” - “Манчестер Юнайтед” – в 16:00 по киевскому времени.