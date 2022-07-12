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Головокружительный дизайн. Ливерпуль показал новую выездную форму
Необычно
Фото: liverpoolfc.com
Английский "Ливерпуль" представил выездную форму на сезон-2022/23.
Новый комплект экипировки выполнен в белом цвете. Джерси дополнена переливающимися разноцветными узорами в виде зигзагообразных линий. Манжеты рукавов изготовлены в черном. Этим цветом, в том числе, выделены эмблема "мерсисайдцев" и логотипы спонсоров.
Новый головокружительный дизайн вдохновлен яркой музыкальной сценой города, в частности, ролью основателя танцевальной музыки в 90-х годах.
Техническим партнером "Ливерпуля" является американская компания Nike. Впервые в этом форме команда Юргена Клоппа сыграет уже сегодня - в предсезонном матче против "Манчестер Юнайтед" в Бангкоке.
Play to your own beat ????— Liverpool FC (@LFC) July 12, 2022
Our 2022/23 @nikefootball away kit is inspired by Liverpool's vibrant music scene ????
???? Introducing our new 2022/23 @nikefootball away kit...— Liverpool FC (@LFC) July 12, 2022
Available for early access with @LFCRetail ???? Full release August 19. pic.twitter.com/TMEEJEwldk
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