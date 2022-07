Головокружительный дизайн. Ливерпуль показал новую выездную форму

Английский "Ливерпуль" представил выездную форму на сезон-2022/23.

Новый комплект экипировки выполнен в белом цвете. Джерси дополнена переливающимися разноцветными узорами в виде зигзагообразных линий. Манжеты рукавов изготовлены в черном. Этим цветом, в том числе, выделены эмблема "мерсисайдцев" и логотипы спонсоров.

Новый головокружительный дизайн вдохновлен яркой музыкальной сценой города, в частности, ролью основателя танцевальной музыки в 90-х годах.

Техническим партнером "Ливерпуля" является американская компания Nike. Впервые в этом форме команда Юргена Клоппа сыграет уже сегодня - в предсезонном матче против "Манчестер Юнайтед" в Бангкоке.

