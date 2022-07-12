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Головокружительный дизайн. Ливерпуль показал новую выездную форму

Англия
(1 голосов)

Необычно

Головокружительный дизайн. Ливерпуль показал новую выездную форму

Фото: liverpoolfc.com

Новина українською

Английский "Ливерпуль" представил выездную форму на сезон-2022/23.

Новый комплект экипировки выполнен в белом цвете. Джерси дополнена переливающимися разноцветными узорами в виде зигзагообразных линий. Манжеты рукавов изготовлены в черном. Этим цветом, в том числе, выделены эмблема "мерсисайдцев" и логотипы спонсоров.

Новый головокружительный дизайн вдохновлен яркой музыкальной сценой города, в частности, ролью основателя танцевальной музыки в 90-х годах.

Техническим партнером "Ливерпуля" является американская компания Nike. Впервые в этом форме команда Юргена Клоппа сыграет уже сегодня - в предсезонном матче против "Манчестер Юнайтед" в Бангкоке.

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В статье: Ливерпуль
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Источник:
liverpoolfc.com

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