ТМ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0. Прекрасный дебют тен Хага

“Манчестер Юнайтед” разгромил своего исторического соперника в первом матче на подготовительном сборе в Таиланде. Для Эрика тен Хага это была первая победа в качестве главного тренера МЮ. Юрген Клопп увлекся экспериментами и вероятно понимал, чем все может закончиться для “Ливерпуля”.

На флангах защиты у “красных” со старта играли дебютанты – 17-летний Айзек Мабея и 18-летний Люк Чамберс. Также с первых минут вышли 19-летние Мортон и Эллиотт и летний новичок Карвалью. Пару в центре защиты составили Гомес (четвертый центрбек в иерархии) и Филлипс (пятый). За опыт и класс отвечали Аллисон, Хендерсон, Фирмино и Луис Диас.

Совсем другое дело – “Манчестер Юнайтед”. Эрик тен Хаг выставил максимально боевой состав. Из основных игроков отсутствовали только Магуайр и Роналду. Это были 4-2-3-1, связка МакФред в центре поля, Фернандеш десятка, Рэшфорд слева, Санчо справа, впереди вернувшийся из аренды в “Севилье” Марсьяль.

Команды начали матч ярко, не засиживаясь у своих ворот. У “Ливерпуля” были активны Карвалью и Диас, но первый полумомент создал Мабея, опасно прострелив с фланга.

“Юнайтед” изменился. Команда играла в защите и атаке выше, чем мы к этому привыкли и организованнее. У чужих ворот не было спешки и хаоса – комбинации грамотно доводились до атак.

Кроме того, МЮ сыграл очень эффективно. Все свои голы в первом тайме команда тен Хага забила после ошибок неопытных игроков “Ливерпуля”.

В первом голе Мабея не смог выбить из штрафной мяч, и Санчо грамотно уложил его в нижний угол.

Рэшфорд мог сразу же забить второй, но ударил мимо, хотя мог дать пас на свободного Санчо.

“Ливерпуль” ответил двумя штангами. Сначала в каркас ворот пробил Карвалью, а затем Диас. Игра “красных” нравилась, молодые футболисты проявляли себя, но все же класс игроков "Юнайтед" был на порядок выше.

Например, второй гол. Игроки “Ливерпуля” снова не смогли грамотно увести мяч подальше от своих ворот, и Фред очень элегантно с 20 метров перекинул всех игроков в штрафной, и Алиссона в том числе, далеко вышедшего из ворот.

Сразу после пропущенного гола Клопп сменил всех полевых игроков, но при этом Салах, Фабиньо, ван Дейк, Конате, Тьяго, Кейта, Нуньес, Александер-Арнольд и Робертсон оставались в запасе. Они выйдут только на последние 30 минут.

Один из новых игроков сразу ошибся и привез третий гол. Марсьяль обокрал Риса Филлипса, сблизился с воротами и переиграл Аллисона. 3:0 на 32-й минуте.

В перерыве уже пришла очередь тен Хага проводить замены. Появились на поле все, кто только может, в том числе и единственный пока летний новичок МЮ Тайрелл Маласиа.

Предсказуемо у “Юнайтед” после перерыва ничего не получалось в атаке, но и “Ливерпуль” в последние 30 минут ничего не смог интересного создать основой, несмотря на то, что в центре защиты у МЮ играл Алекс Теллес. Александер-Арнольд и Салах один раз красиво разыграли мяч, был интересный удар Нуньеса, с которым справился Хитон, и еще один удар в штангу (от Салаха, у Нуньеса не получилось добивание) в самом конце матча.

А “Манчестер Юнайтед” забил четвертый гол. Все началось со сквозного паса Байи через основную полузащиту “Ливерпуля”, а Факундо Пеллистри и Амад Диалло разобрались с Конате и ван Дейком при контратаке и 20-летний уругвайский вингер отправил мяч в ворота.

4:0 – это первый предсезонный матч, и всякие серьезные выводы будут преждевременными. Но все же игра “Манчестер Юнайтед” с мячом и без него заметно улучшилась. Неужели работа тен Хага так быстро приносит свои плоды?

Товарищеский матч. Бангкок, “Раджамангала”, 50248 зрителей

“Манчестер Юнайтед” – “Ливерпуль” 4:0

Голы: Санчо 12, Фред 30, Марсьяль 32, Пеллистри 76

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа (Хитон 46) – Далот (Уан-Биссака 46), Варан (Байи 46), Линделеф (Теллес 46), Шоу (Маласиа 46) – Мактомини (Икбал 46), Фред (Сэведж 46) – Санчо (Пеллистри 46), Фернадеш (ван де Бек 46), Рэшфорд (Амад 46) – Марсьяль (Эланга 46)

“Ливерпуль”: Алиссон (Адриан 46) – Мабея (Фрауэндорф 30, Александер-Арнольд 61), Гомес (Матип 30, Конате 61), Филлипс (Уильямс 30, ван Дейк 61), Чамберс (Цимикас 30, Робертсон 61) – Хендерсон (Байчетич 30, Кейта 61), Мортон (Кларксон 30, Фабиньо 61), Карвалью (Милнер 30, Тьяго 61) – Диас (Окслейд-Чемберлен 30, Хилл 61), Фирмино (Джонс 30, Салах 61), Эллиотт (Кларк 30, Нуньес 61)