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В дебютной игре тен Хага справились без Роналду. Видео голов и обзор матча МЮ - Ливерпуль 4:0

Англия
(2 голосов)

Может, Роналду и не нужен?

В дебютной игре тен Хага справились без Роналду. Видео голов и обзор матча МЮ - Ливерпуль 4:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Эрик тен Хаг дебютировал на посту главного тренера "Юнайтед" поединком проти "Ливерпуля". И хоть это была больше товарищеская встреча, тем не менее, болельщиков "дьяволов" должно порадовать, ведь команда одержала разгромную победу над принципиальным соперником. Также любопытно, что в этом поединке не принимал участия Криштиану Роналду, который хочет покинуть "Олд Траффорд".

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Товарищеский матч. Бангкок, “Раджамангала”, 50248 зрителей
“Манчестер Юнайтед” – “Ливерпуль” 4:0
Голы: Санчо 12, Фред 30, Марсьяль 32, Пеллистри 76

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Lazio1900
13.07.2022 в 12:03
Играли бы без Геля прошлый сезон и смогли бы занять место в ЛЧ,а так приходится ставить дно в состав
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Spokoyno (Київ)
13.07.2022 в 11:46
Так товарняк і є товарняком, утім лякає з якою легкістю Ліверпуль пропускає! Тренерському штабу є над чим працювати!
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