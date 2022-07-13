В дебютной игре тен Хага справились без Роналду. Видео голов и обзор матча МЮ - Ливерпуль 4:0

Эрик тен Хаг дебютировал на посту главного тренера "Юнайтед" поединком проти "Ливерпуля". И хоть это была больше товарищеская встреча, тем не менее, болельщиков "дьяволов" должно порадовать, ведь команда одержала разгромную победу над принципиальным соперником. Также любопытно, что в этом поединке не принимал участия Криштиану Роналду, который хочет покинуть "Олд Траффорд".

Товарищеский матч. Бангкок, “Раджамангала”, 50248 зрителей

“Манчестер Юнайтед” – “Ливерпуль” 4:0

Голы: Санчо 12, Фред 30, Марсьяль 32, Пеллистри 76