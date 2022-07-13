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Хосепу Гвардиоле пришлось на велосипеде сматываться от очень странного и настойчивого фаната

Англия
(2 голосов)

Эпично

Хосепу Гвардиоле пришлось на велосипеде сматываться от очень странного и настойчивого фаната

Новина українською

В Сети завирусилось видео, главными героями которого стали менеджер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и очень докучающий болельщик.

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Испанский наставник спокойно ехал на велосипеде по переулку в центре Манчестера, но в определенный момент его начал настойчиво преследовать чересчур эмоциональный фанат. При этом невежда вел прямую трансляцию:

"Йоу, Пеп, давай сфотографируемся. Эй, Пеп! Вы все должны это увидеть. Да, давай сфотографируемся, чего ты убегаешь? Я просто хочу одно фото, бро. Нет-нет, ты не должен убегать. О, Боже! Всего одно фото, это все, чего я хочу".

Гвардиола все-таки остановился, но не сказать, что был счастлив такому вниманию. Он не отбил кулачок нарушителю его границ и банального этикета, после чего быстро ретировался.

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В статье: Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.07.2022 в 15:39
йопнутый
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0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.07.2022 в 15:11
BLM в дії...
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+1
0

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