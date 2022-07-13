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"Пришел юношей - ухожу как мужчина". Рахим Стерлинг попрощался с Ман Сити

Англия
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Его ждут в "Челси"

"Пришел юношей - ухожу как мужчина". Рахим Стерлинг попрощался с Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английский форвард Рахим Стерлинг накануне смены клуба попрощался с нынешней командой - "Манчестер Сити".

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"Семь сезонов. Одиннадцать трофеев. Целая жизнь воспоминаний. Тренерскому штабу, который на протяжении многих лет играл огромную роль в моем развитии. Моим товарищам по команде, которые стали больше, чем просто те, с кем я играл рядом. Всему персоналу. Болельщикам, которые неустанно поддерживали команду, и всем, кто связан с "Манчестер Сити". Мое уважение к вам не может быть больше.

Какая это была история. Я благодарен за взлеты и падения, поскольку именно падения временами проверяли мою силу и решимость и позволяли мне стоять здесь перед вами в качестве лучшей версии самого себя. Я приехал в Манчестер 20-летним юношей. Сегодня я ухожу как мужчина. Спасибо за вашу бесконечную поддержку. Для меня было честью носить футболку "Манчестер Сити", - заявил Стерлинг.

Рахим перешел в "Ман Сити" летом 2015-го за 63 миллиона евро. В сумме за "горожан" он отыграл 337 матча, забил 131 гол и отдал 94 голевые передачи. Как и было сказано выше, за семь лет в клубе он смог выиграть 11 трофеев.

Ни для кого не секрет, что вскоре Стерлинг станет игроком, который для станет третьим английским клубом. Ранее он также играл за "Ливерпуль".

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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