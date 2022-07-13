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Официально: Рахим Стерлинг - игрок лондонского Челси

Англия
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Игрок сборной Англии сменил Манчестер на Лондон

Официально: Рахим Стерлинг - игрок лондонского Челси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Лондонский "Челси" официально объявил о переходе Рахима Стерлинга.

"Синие" долгое время вели переговоры с "Ман Сити" о трансфере 27-летнего вингера - они завершились успехом. Игрок подписал контракт до 2027-го года, по которому будет получать порядка 300 тысяч фунтов в неделю.

По данным СМИ, сумма трансфера составила от 45 до 55 миллионов фунтов. У Стерлинга, к слову, уже через год истекал контракт с "горожанами". Всего за "Сити" Рахим успел провести 337 матчей, забить 131 гол, отдать 94 голевые передачи и выиграть 11 трофеев.

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Отметим, что переход Стерлинга - не последний трансфер для "Челси". В скором времени они хотят укрепить оборону Натаном Аке и Калиду Кулибали.

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Манчестер Сити
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