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Официально: Рахим Стерлинг - игрок лондонского Челси
Игрок сборной Англии сменил Манчестер на Лондон
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Лондонский "Челси" официально объявил о переходе Рахима Стерлинга.
"Синие" долгое время вели переговоры с "Ман Сити" о трансфере 27-летнего вингера - они завершились успехом. Игрок подписал контракт до 2027-го года, по которому будет получать порядка 300 тысяч фунтов в неделю.
A star in LA! ????????#SterlingIsChelsea pic.twitter.com/kgTYEI3ybn— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 13, 2022
По данным СМИ, сумма трансфера составила от 45 до 55 миллионов фунтов. У Стерлинга, к слову, уже через год истекал контракт с "горожанами". Всего за "Сити" Рахим успел провести 337 матчей, забить 131 гол, отдать 94 голевые передачи и выиграть 11 трофеев.
Отметим, что переход Стерлинга - не последний трансфер для "Челси". В скором времени они хотят укрепить оборону Натаном Аке и
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