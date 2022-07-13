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Тухель с ним знаком. Челси начал переговоры с ПСЖ касательного французского защитника

Англия
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Лондонцы вошли в кураж

Тухель с ним знаком. Челси начал переговоры с ПСЖ касательного французского защитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня лондонский "Челси" официально объявил о переходе Рахима Стерлинга. Помимо этого, "синие" договорились о трансфере Калиду Кулибали. Но это не конец.

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По данным известного инсайдера Дэвида Орнштейна, "Челси" начал переговоры с "ПСЖ" касательно Преснеля Кимпембе. Француз знаком с Томасом Тухелем по их работе в Париже.

Никаких деталей по переговорам пока нет. Известно, что "ПСЖ" готов отпустить Кимпембе, однако хотел бы за него порядка 60 миллионов. Его контракт действителен до лета 2024-го.

Кимпембе - воспитанник "ПСЖ", который ранее не играл за другие клубы. В прошлом сезоне он в сумме отыграл 41 матч и забил два гола.

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В статье: Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж) Преснел Кимпембе
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