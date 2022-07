Тухель с ним знаком. Челси начал переговоры с ПСЖ касательного французского защитника

Сегодня лондонский "Челси" официально объявил о переходе Рахима Стерлинга. Помимо этого, "синие" договорились о трансфере Калиду Кулибали. Но это не конец.

По данным известного инсайдера Дэвида Орнштейна, "Челси" начал переговоры с "ПСЖ" касательно Преснеля Кимпембе. Француз знаком с Томасом Тухелем по их работе в Париже.

Никаких деталей по переговорам пока нет. Известно, что "ПСЖ" готов отпустить Кимпембе, однако хотел бы за него порядка 60 миллионов. Его контракт действителен до лета 2024-го.

???? Chelsea in talks with Paris Saint-Germain to sign Presnel Kimpembe. #PSG open to 26yo’s exit if valuation met - not happened yet but conversations ongoing. France int’l a key #CFC target at left centre-back. Juventus also in contact @TheAthleticUK #Juve https://t.co/5sf488Awxm