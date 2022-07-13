Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель с ним знаком. Челси начал переговоры с ПСЖ касательного французского защитника
Лондонцы вошли в кураж
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня лондонский "Челси" официально объявил о переходе Рахима Стерлинга. Помимо этого, "синие" договорились о трансфере Калиду Кулибали. Но это не конец.
По данным известного инсайдера Дэвида Орнштейна, "Челси" начал переговоры с "ПСЖ" касательно Преснеля Кимпембе. Француз знаком с Томасом Тухелем по их работе в Париже.
Никаких деталей по переговорам пока нет. Известно, что "ПСЖ" готов отпустить Кимпембе, однако хотел бы за него порядка 60 миллионов. Его контракт действителен до лета 2024-го.
???? Chelsea in talks with Paris Saint-Germain to sign Presnel Kimpembe. #PSG open to 26yo’s exit if valuation met - not happened yet but conversations ongoing. France int’l a key #CFC target at left centre-back. Juventus also in contact @TheAthleticUK #Juve https://t.co/5sf488Awxm— David Ornstein (@David_Ornstein) July 13, 2022
Кимпембе - воспитанник "ПСЖ", который ранее не играл за другие клубы. В прошлом сезоне он в сумме отыграл 41 матч и забил два гола.
Популярное сейчас
- В случае поражения от Фенербахче Динамо сразится в Лиге Европы с представителем Чехии или Сербии
- ЛЧ. Три высокорейтинговых команды могут вылететь и в перспективе понизить корзину Зари в Лиге конференций
- Известно, сколько Шахтер может заработать на трансфере Матвиенко в Аякс
- Брентфорд договорился о трансфере 18-летнего таланта Днепра-1
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО