Клуб из Саудовской Аравии предлагал за переход Роналду баснословную сумму

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил предложение в 300 миллионов евро за переход в клуб из Саудовской Аравии.

Об этом пишет AS со ссылкой на TVI и CNN Portuguesa. Название клуба не раскрывается.

Большая часть этой суммы предназначена португальцу. Роналду должен получить 250 миллионов за двухлетний контракт, 30 млн полагается "манкунианцам", и еще 20 - на выплаты агентам.

Правда, вероятность трансфера невелика. Как известно источнику, Криштиану отклонил щедрое предложение из Аравийского полуострова. Форвард хочет еще как минимум один сезон провести в европейском топ-клубе.

Напомним, ранее стало известно, что Роналду пропустит предсезонное турне с "Манчестер Юнайтед".