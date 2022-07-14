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Клуб из Саудовской Аравии предлагал за переход Роналду баснословную сумму
Португалец намерен еще год играть в Европе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил предложение в 300 миллионов евро за переход в клуб из Саудовской Аравии.
Об этом пишет AS со ссылкой на TVI и CNN Portuguesa. Название клуба не раскрывается.
Большая часть этой суммы предназначена португальцу. Роналду должен получить 250 миллионов за двухлетний контракт, 30 млн полагается "манкунианцам", и еще 20 - на выплаты агентам.
Правда, вероятность трансфера невелика. Как известно источнику, Криштиану отклонил щедрое предложение из Аравийского полуострова. Форвард хочет еще как минимум один сезон провести в европейском топ-клубе.
Напомним, ранее стало известно, что Роналду пропустит предсезонное турне с "Манчестер Юнайтед".
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