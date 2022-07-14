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Лондонский клуб возобновил интерес к Матвиенко
Трансферу украинца в АПЛ быть?
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Арсенал" снова раздумывает над приобретением защитника "Шахтера" Николая Матвиенко. Об этом пишут английские СМИ.
Приоритетной целью лондонского клуба был был Лисандро Мартинес из "Аякса", но аргентинец сделал выбор в пользу "Манчестер Юнайтед". Его переход будет завершен в ближайшее время.
"Канониры" рассматривают Матвиенко в качестве альтернативы, которым интересовались несколько лет назад. О других футболистах в шорт-листе "Арсенала" не отмечается.
Интересно, что сейчас защитником сборной Украины интересуется амстердамский "Аякс", в котором может заменить как раз Лисандро Мартинеса. В сезоне-2021/22 Матвиенко отыграл 23 матча за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил гол и отдал результативную передачу.
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