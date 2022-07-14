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The Athletic: Арсенал работает над трансфером Александра Зинченко

Англия
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Артета хорошо знаком с украинцем

The Athletic: Арсенал работает над трансфером Александра Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство лондонского "Арсенала" работает над переходом Александра Зинченко, как сообщает авторитетное издание The Athletic. Этим летом команда из северного Лондона уже переманила к себе из Манчестера Габриэла Жезуса, теперь они стремятся приобрести левого защитника "горожан".

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Клубы находятся в контакте по поводу потенциального трансфера, "Сити" готов отпустить 25-летнего украинца, если "Арсенал" сделает достойное предложение. Пока этого не произошло, но переговоры продолжаются. Считается, что "канониры" отдадут свой приоритет Зинченко после того, как упустили Лисандро Мартинеса из "Аякса".

Отмечается, что вновь поработать с Зинченко желает менеджер "Арсенала" Микель Артета. Испанец хорошо знаком с Александром, ведь долгое время был главным ассистентом Гвардиолы в "Манчестер Сити".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
The Athletic

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