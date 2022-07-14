  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси отказался от идеи трансфера Роналду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси отказался от идеи трансфера Роналду

Англия
(1 голосов)

Томас Тухель не хочет подстраивать команду под одного футболиста

Челси отказался от идеи трансфера Роналду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Челси” решил не работать над трансфером нападающего “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду.

Об этом одновременно сообщили The Telegraph, The Daily Mail, The Athletic и другие СМИ.

Несколько недель назад новый владелец “Челси” Тодд Боули встречался с агентом Роналду Жорже Мендешом, вскоре появилась информация о желании 37-летнего португальца покинуть “Манчестер Юнайтед”.

В числе претендентов на Роналду также назывались “Бавария”, “Наполи”, ПСЖ, но они все они отказались от идеи трансфера форварда МЮ. Также Мендеш встречался с президентом “Барселоны” Жуаном Лапортой, но у “блаугранас” другие трансферные цели.

Прекратил свой интерес и “Челси”. Боули не раз утверждал, что относительно трансферов он будет прислушиваться к мнению главного тренера “синих” Томаса Тухеля и именно немецкий специалист, утверждают СМИ, наложил вето на трансфер Роналду.

Читайте такжеСтоит ли Манчестер Юнайтед продавать Криштиану Роналду?

Тухель не хочет, чтобы команда подстраивалась под одного футболиста, также немецкий тренер и Боули сошлись во мнении, что символом перемен в “Челси” должен быть трансфер Рахима Стерлинга из “Манчестер Сити”.

Роналду должен был вернуться в расположение “Манчестер Юнайтед” в прошлый понедельник, но, сославшись на семейные причины, португалец остался в Португалии и не отправился с командой в коммерческое турне по странам Юго-Восточной Азии и Австралии.

Новый главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг не раз утверждал, что Роналду не продается. Контракт нападающего с МЮ действует еще год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде