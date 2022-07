Челси отказался от идеи трансфера Роналду

“Челси” решил не работать над трансфером нападающего “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду.

Об этом одновременно сообщили The Telegraph, The Daily Mail, The Athletic и другие СМИ.

Несколько недель назад новый владелец “Челси” Тодд Боули встречался с агентом Роналду Жорже Мендешом, вскоре появилась информация о желании 37-летнего португальца покинуть “Манчестер Юнайтед”.

В числе претендентов на Роналду также назывались “Бавария”, “Наполи”, ПСЖ, но они все они отказались от идеи трансфера форварда МЮ. Также Мендеш встречался с президентом “Барселоны” Жуаном Лапортой, но у “блаугранас” другие трансферные цели.

Прекратил свой интерес и “Челси”. Боули не раз утверждал, что относительно трансферов он будет прислушиваться к мнению главного тренера “синих” Томаса Тухеля и именно немецкий специалист, утверждают СМИ, наложил вето на трансфер Роналду.

Тухель не хочет, чтобы команда подстраивалась под одного футболиста, также немецкий тренер и Боули сошлись во мнении, что символом перемен в “Челси” должен быть трансфер Рахима Стерлинга из “Манчестер Сити”.

Роналду должен был вернуться в расположение “Манчестер Юнайтед” в прошлый понедельник, но, сославшись на семейные причины, португалец остался в Португалии и не отправился с командой в коммерческое турне по странам Юго-Восточной Азии и Австралии.

Новый главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг не раз утверждал, что Роналду не продается. Контракт нападающего с МЮ действует еще год.