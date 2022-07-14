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Барселона согласилась продать полузащитника в МЮ за 75 миллионов

Англия
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Однако с самим игроком пока не договорились

Барселона согласилась продать полузащитника в МЮ за 75 миллионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" и "МЮ" продвинулись в переговорах по трансферу Френки де Йонгу.

По данным зарубежных СМИ, каталонцы согласились продать хавбека за 75 миллионов евро. При этом, еще десять они могут получить в виде различных бонусов.

Однако пока "дьяволы" не смогли договориться с де Йонгом о личном контракте. По сообщениям СМИ, пока Френки склоняется к тому, чтобы остаться в "Барсе".

Контракт де Йонга истекает в 2026-м году. В 2019-м году каталонцы заплатили за него 86 миллионов.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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