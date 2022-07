Барселона согласилась продать полузащитника в МЮ за 75 миллионов

"Барселона" и "МЮ" продвинулись в переговорах по трансферу Френки де Йонгу.

По данным зарубежных СМИ, каталонцы согласились продать хавбека за 75 миллионов евро. При этом, еще десять они могут получить в виде различных бонусов.

???? Man Utd in total agreement with Barcelona on €75m + €10m add-ons fee for Frenkie de Jong. Player side still unresolved in relation to personal terms with #MUFC & deferred wages with #FCBarcelona. W/ @lauriewhitwell @TheAthleticUK after @FabrizioRomano https://t.co/xThIizXKYE