Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона согласилась продать полузащитника в МЮ за 75 миллионов
Однако с самим игроком пока не договорились
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" и "МЮ" продвинулись в переговорах по трансферу Френки де Йонгу.
По данным зарубежных СМИ, каталонцы согласились продать хавбека за 75 миллионов евро. При этом, еще десять они могут получить в виде различных бонусов.
???? Man Utd in total agreement with Barcelona on €75m + €10m add-ons fee for Frenkie de Jong. Player side still unresolved in relation to personal terms with #MUFC & deferred wages with #FCBarcelona. W/ @lauriewhitwell @TheAthleticUK after @FabrizioRomano https://t.co/xThIizXKYE— David Ornstein (@David_Ornstein) July 14, 2022
Однако пока "дьяволы" не смогли договориться с де Йонгом о личном контракте. По сообщениям СМИ, пока Френки склоняется к тому, чтобы остаться в "Барсе".
Контракт де Йонга истекает в 2026-м году. В 2019-м году каталонцы заплатили за него 86 миллионов.
Популярное сейчас
- Днепр-1 готовит заявление касаемо назначения Йовичевича в Шахтер
- Стерлинг уже в Челси, забирает бразильца из АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Популярная OnlyFans-модель и фанатка Ман Сити собирается громко заявить о себе в мире бокса. ФОТО
- ТМ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0. Прекрасный дебют тен Хага
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО