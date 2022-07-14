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Официально: 18-летний Егор Ярмолюк - игрок Брентфорда

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Талант отправился в Англию

Официально: 18-летний Егор Ярмолюк - игрок Брентфорда

Фото: Brentford Football Club

UA-Футбол
Новина українською

18-летний Егор Ярмолюк стал футболистом "Брентфорда". Об этом сообщает клубная пресс-служба англичан.

Воспитанник "Днепра-1" подписал трехлетний контракт с английской стороной. Сумма сделки официально не называется, однако в СМИ говорилось, что "Брентфорд" выплатит за украинца полтора миллиона евро.

Егор дебютировал в составе "Днепра-1" в 16 лет и 110 дней, став первым футболистом 2004-го года рождения, который сыграл в УПЛ. Всего в свои лет он отыграл за днепрян 21 матч и отметился одним голом.

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В прошлом сезоне "Брентфорде" финишировал на 13-м месте в АПЛ. Клубу приписывали интерес к Михаилу Мудрику.

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В статье: Брентфорд СК Днепр-1 Егор Ярмолюк
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Комментарии (3)
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BanderaSS77
14.07.2022 в 20:35
Якщо цей хлоп поїхав на заробітки, то чому спеціалісти інших професій не можуть? Чи він не 18-60?
Ответить
0
0
Gary Busey (Харьков)
14.07.2022 в 20:16
А з мовним бар'єром що робити?
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0
0
avatar
Lazio1900
14.07.2022 в 19:09
Удачи парню
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+1
0

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