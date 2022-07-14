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Официально: 18-летний Егор Ярмолюк - игрок Брентфорда
Талант отправился в Англию
Фото: Brentford Football Club
18-летний Егор Ярмолюк стал футболистом "Брентфорда". Об этом сообщает клубная пресс-служба англичан.
Воспитанник "Днепра-1" подписал трехлетний контракт с английской стороной. Сумма сделки официально не называется, однако в СМИ говорилось, что "Брентфорд" выплатит за украинца полтора миллиона евро.
✍️ ????????#BrentfordFC pic.twitter.com/c5rl8vQJj7— Brentford FC (@BrentfordFC) July 14, 2022
Егор дебютировал в составе "Днепра-1" в 16 лет и 110 дней, став первым футболистом 2004-го года рождения, который сыграл в УПЛ. Всего в свои лет он отыграл за днепрян 21 матч и отметился одним голом.
В прошлом сезоне "Брентфорде" финишировал на 13-м месте в АПЛ. Клубу приписывали интерес к
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