Официально: 18-летний Егор Ярмолюк - игрок Брентфорда

18-летний Егор Ярмолюк стал футболистом "Брентфорда". Об этом сообщает клубная пресс-служба англичан.

Воспитанник "Днепра-1" подписал трехлетний контракт с английской стороной. Сумма сделки официально не называется, однако в СМИ говорилось, что "Брентфорд" выплатит за украинца полтора миллиона евро.

Егор дебютировал в составе "Днепра-1" в 16 лет и 110 дней, став первым футболистом 2004-го года рождения, который сыграл в УПЛ. Всего в свои лет он отыграл за днепрян 21 матч и отметился одним голом.