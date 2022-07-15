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Не потянули финансовые запросы. Защитник Ман Сити не перейдет в Челси
Футболист и сам рад остаться в Манчестере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник сборной Нидерландов и "Манчестер Сити" Натан Аке не перейдет в "Челси", о чем сообщает The Athletic.
По информации источника, лондонский клуб не смог удовлетворить финансовые запросы "горожан". Ранее сообщалось, что "Ман Сити" требовал за нидерландского защитника 50 миллионов евро, тогда как "Синие" не были готовы платить такую сумму.
Также отмечается, что решение Натана остаться в "Манчестер Сити" было обоюдным, поскольку голландский защитник играет ключевую роль в планах Хосепа Гвардиолы.
В сезоне-2021/22 Натан провел 27 матчей за "горожан" во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.
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