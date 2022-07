Барселона не переплатила за Рафинью - он умеет делать на поле все

“С такими игроками как Рафинья, если я, как тренер, начну давать указания, то сделаю только хуже”. Марсело Бьелса

Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Серхио Агуэро, Эрик Гарсия, Адама Траоре, Андреас Кристенсен… “Барселона” все чаще подписывает игроков из английского чемпионата. Все они, за исключением Траоре, воспитанника “Барсы”, представляли топ-6 АПЛ. Последним новичком “Барселоны” из английской Премьер-лиги стал Рафинья. И болельщиков “Барсы”, едва знакомых с английским первенством, этот трансфер может удивлять больше других. 58 млн евро? За футболиста “Лидса”, едва не вылетевшего в Чемпионшип в прошлом сезоне? Ни одного матча в Лиге чемпионов? На позицию правого вингера, где остается Дембеле? Это может казаться нелогичным. Но сложно себе представить ситуацию, при которой Лапорта и его спортивные директоры пошли бы на такой дорогостоящий трансфер без одобрения Хави. Про Хави мы точно можем сказать, что он знает толк в футболистах. Также Рафинью хотели подписать Томас Тухель (в “Челси”) и Микель Артета (в “Арсенал”). Не последние люди в мире футбола.

То, что Рафинья провел два последних сезона в середняке английского чемпионата и в свои 25 еще ни разу не играл в Лиге чемпионов, это ничего не значит. “Барселона” подписала футболиста с большим талантом и уникальными возможностями.

17 голов и 12 ассистов в 65 матчах АПЛ – это приличный показатель, но в цифрах влияние Рафиньи на игру “Лидса” оценить сложно.

После 16-летнего отсутствия в Премьер-лиге “Лидс” провел в высшем дивизионе два сезона. В позапрошлом команда Марсело Бьелса превзошла все ожидания, заняв в чемпионате высокое девятое место. “Лидс” выделялся своей сложной системой персонального прессинга, это была прекрасно подготовленная и обученная команда, явше прыгнувшая выше своей головы. В прошлом сезоне “Лидс” был командой-хаосом, командой-беспорядком. Огромное количество травм, тактическая наивность, 79 пропущенных голов (второй с конца показатель в лиге), вынужденное расставание с Бьелсой, спасение лишь в последнем туре. Но что объединяло эти два разных сезона “Лидса”? Сильная игра Рафиньи.

???? Over the last two Premier League campaigns, only James Ward-Prowse (9) has scored more goals from outside the box than Raphinha (7) pic.twitter.com/tCDOVl9F5f