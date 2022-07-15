Барселона не переплатила за Рафинью - он умеет делать на поле все

“С такими игроками как Рафинья, если я, как тренер, начну давать указания, то сделаю только хуже”. Марсело Бьелса

Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Серхио Агуэро, Эрик Гарсия, Адама Траоре, Андреас Кристенсен… “Барселона” все чаще подписывает игроков из английского чемпионата. Все они, за исключением Траоре, воспитанника “Барсы”, представляли топ-6 АПЛ. Последним новичком “Барселоны” из английской Премьер-лиги стал Рафинья. И болельщиков “Барсы”, едва знакомых с английским первенством, этот трансфер может удивлять больше других. 58 млн евро? За футболиста “Лидса”, едва не вылетевшего в Чемпионшип в прошлом сезоне? Ни одного матча в Лиге чемпионов? На позицию правого вингера, где остается Дембеле? Это может казаться нелогичным. Но сложно себе представить ситуацию, при которой Лапорта и его спортивные директоры пошли бы на такой дорогостоящий трансфер без одобрения Хави. Про Хави мы точно можем сказать, что он знает толк в футболистах. Также Рафинью хотели подписать Томас Тухель (в “Челси”) и Микель Артета (в “Арсенал”). Не последние люди в мире футбола.

То, что Рафинья провел два последних сезона в середняке английского чемпионата и в свои 25 еще ни разу не играл в Лиге чемпионов, это ничего не значит. “Барселона” подписала футболиста с большим талантом и уникальными возможностями.

17 голов и 12 ассистов в 65 матчах АПЛ – это приличный показатель, но в цифрах влияние Рафиньи на игру “Лидса” оценить сложно.

После 16-летнего отсутствия в Премьер-лиге “Лидс” провел в высшем дивизионе два сезона. В позапрошлом команда Марсело Бьелса превзошла все ожидания, заняв в чемпионате высокое девятое место. “Лидс” выделялся своей сложной системой персонального прессинга, это была прекрасно подготовленная и обученная команда, явше прыгнувшая выше своей головы. В прошлом сезоне “Лидс” был командой-хаосом, командой-беспорядком. Огромное количество травм, тактическая наивность, 79 пропущенных голов (второй с конца показатель в лиге), вынужденное расставание с Бьелсой, спасение лишь в последнем туре. Но что объединяло эти два разных сезона “Лидса”? Сильная игра Рафиньи.

???? Over the last two Premier League campaigns, only James Ward-Prowse (9) has scored more goals from outside the box than Raphinha (7) pic.twitter.com/tCDOVl9F5f — WhoScored.com (@WhoScored) June 20, 2022

В первом сезоне он выполнял важную тактическую функцию в построениях Бьелсы. Бразилец играл широко, у кромки поля, он выманил защитников, обходил их на дриблинге, смещался справа в центр для удара с левой или прострела. 25-летний вингер замечательно действует в ситуациях один-в-один, справляется с физическим сопротивлением соперников, обладает прекрасной стартовой скоростью, отрабатывает в обороне, тонко анализирует игровые ситуации и способен изящно выполнить пас на ход партнеру. В первом сезоне Рафинья был один из лучших – но как часть команды.

Но Рафинья не сник, когда “Лидс” оказался у пропасти. Команда не могла играть в своем привычном стиле и подстроилась под тактику “дайте мяч Рафинье, и что он что-то сделает”. И бразилец был вынужден делать все: получать мяч из глубины или у штрафной соперника, идти в дриблинг, двигаться по всему полю с мячом и без него, быть непредсказуемым, создавать моменты, забивать голы, отбирать мяч в подкатах.

Только два футболиста в прошлом сезоне АПЛ достигли показателя 50+ в таких разных категориях как “созданные моменты”, “обводки” и “подкаты”. Это Рафинья (65, 62, 51) и Бернарду Силва (59, 53, 57).

Как мы видим, это футболист, который действует в интересах команды, но когда нужно – он готов брать игру на себя, рисковать, у него нет проблем с уверенностью в себе.

Кроме того, Рафинья играет с сердцем. Когда “Лидс” выглядел полной катастрофой, проигрывая 0:7, 0:5 соперникам в АПЛ, бразильцу сложно было скрыть свой ужас и отчаяние от происходящего. Когда “Лидс” переиграл на выезде “Брентфорд” в последнем туре, Рафинья залез к болельщикам на гостевую трибуну и как фанат праздновал спасение клуба от вылета.

This photo of Raphinha celebrating with the Leeds fans belongs in a museum ???? pic.twitter.com/eaqSDaXMWi — ESPN UK (@ESPNUK) July 13, 2022

Выбор “Барселоны” – это тоже зов сердца. “Арсенал” и “Челси” могли предложить лучшие условия, лига была знакома и не нужно было к ней адаптироваться, но Рафинья выбрал “Барселону”, так как с детства мечтал играть за этот клуб.

“Он очень способный футболист. Сложно быть успешным в АПЛ без его качеств. У него есть резкость и скорость, это выделяет его среди других – эти качества приходят только с тренировками. Он способен справиться с физическими нагрузками и поддерживать высокие стандарты”.

“Правда в том, что многие футболисты в АПЛ сталкиваются с такими непростыми условиями, но мало футболистов с таким талантом как Рафинья способным справиться с этими ситуациями своими силами”.

“В определяющих он матчах он способен сам находить решения и ему не нужны инструкции. Он способен сам раскрывать команды – лучше, чем это мог бы придумать любой тренер”, – говорил о Рафинье Марсело Бьелса.

Вне команд топ-6 Рафинья был одним из самых интересных и зрелищных футболистов Премьер-лиги. Его уход в “Барселону” – это потеря для АПЛ, но большое приобретение для Хави и его команды.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine