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Эвертон готовит трансфер 25-летнего ивуарийца. Это может отразиться на Миколенко

Англия
(2 голосов)

Максвелл может стать конкурентом Виталия

Эвертон готовит трансфер 25-летнего ивуарийца. Это может отразиться на Миколенко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После того как "Бернли" вылетел из АПЛ, многих его футболистов начали связывать с переходом в другие клубы. Один из них - 26-летний Максвелл Корне.

По данным инсайдера Дэвида Орнштейна, интерес к ивуарийцу проявляет "Эвертон". Ливерпульский коллектив уверен в данном трансфере, в то время как "Бернли" будет готов его отпустить.

Корне перешел в английский клуб летом 2021-го года из "Лиона" за 15 миллионов. Его основная позиция - левый вингер, однако он может закрыть также позицию левого фулбека, на которой в "Эвертоне" играет Виталий Миколенко.

Читайте такжеМиколенко отправился с Эвертоном на предсезонный тур в США

Напомним, что гол украинца стал лучшим по итогам сезона в "Эвертоне".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Бернли Максвелл Корне
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Комментарии (1)
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Tasha19
15.07.2022 в 18:59
Від творців "Він може зіграти на позиції Зінченка" дивітся новий серіал "Він може зіграти на позиції Миколенка")))
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