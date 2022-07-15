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Эвертон готовит трансфер 25-летнего ивуарийца. Это может отразиться на Миколенко
Максвелл может стать конкурентом Виталия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После того как "Бернли" вылетел из АПЛ, многих его футболистов начали связывать с переходом в другие клубы. Один из них - 26-летний Максвелл Корне.
По данным инсайдера Дэвида Орнштейна, интерес к ивуарийцу проявляет "Эвертон". Ливерпульский коллектив уверен в данном трансфере, в то время как "Бернли" будет готов его отпустить.
???? Everton working on deal to sign Maxwell Cornet from Burnley. Clubs in contact & while no agreement yet, negotiations continue. Other clubs keen on 25yo Ivory Coast int’l but as things stand #EFC the most likely destination @TheAthleticUK #twitterclarets https://t.co/j6loklxbGh— David Ornstein (@David_Ornstein) July 15, 2022
Корне перешел в английский клуб летом 2021-го года из "Лиона" за 15 миллионов. Его основная позиция - левый вингер, однако он может закрыть также позицию левого фулбека, на которой в "Эвертоне" играет Виталий Миколенко.
Напомним, что гол украинца стал лучшим по итогам сезона в "Эвертоне".
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