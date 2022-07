Эвертон готовит трансфер 25-летнего ивуарийца. Это может отразиться на Миколенко

После того как "Бернли" вылетел из АПЛ, многих его футболистов начали связывать с переходом в другие клубы. Один из них - 26-летний Максвелл Корне.

По данным инсайдера Дэвида Орнштейна, интерес к ивуарийцу проявляет "Эвертон". Ливерпульский коллектив уверен в данном трансфере, в то время как "Бернли" будет готов его отпустить.

???? Everton working on deal to sign Maxwell Cornet from Burnley. Clubs in contact & while no agreement yet, negotiations continue. Other clubs keen on 25yo Ivory Coast int’l but as things stand #EFC the most likely destination @TheAthleticUK #twitterclarets https://t.co/j6loklxbGh