Официально: Манчестер Сити продлил контракт с 31-летним вингером

"Манчестер Сити" официально объявил о продлении контракта с ключевым исполнителем.

Новую подпись в контракте поставил алжирец Рияд Марез. После сегодняшнего продления он останется с "горожанами" до лета 2025-го года.

We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️???? pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY