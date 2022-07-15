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Официально: Манчестер Сити продлил контракт с 31-летним вингером

Англия
(3 голосов)

Стерлинг ушел - Марез задержится

Официально: Манчестер Сити продлил контракт с 31-летним вингером

Фото: Manchester City Football Club

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" официально объявил о продлении контракта с ключевым исполнителем.

Новую подпись в контракте поставил алжирец Рияд Марез. После сегодняшнего продления он останется с "горожанами" до лета 2025-го года.

Летом 2018-го "Сити" согласился заплатить за Мареза 68 миллионов евро. С того времени правый вингер успел отыграть 188 матчей и совершить 109 результативных действий (63 + 45).

Напомним, что за это летом "горожане" отпустили двух конкурентов Мареза - Рахима Стерлинга в "Челси" и Габи Жезуса в "Арсенал".

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В статье: Манчестер Сити Рияд Марез
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