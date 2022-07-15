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Официально: Манчестер Сити продлил контракт с 31-летним вингером
Стерлинг ушел - Марез задержится
Фото: Manchester City Football Club
"Манчестер Сити" официально объявил о продлении контракта с ключевым исполнителем.
Новую подпись в контракте поставил алжирец Рияд Марез. После сегодняшнего продления он останется с "горожанами" до лета 2025-го года.
2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣— Manchester City (@ManCity) July 15, 2022
We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️???? pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY
Летом 2018-го "Сити" согласился заплатить за Мареза 68 миллионов евро. С того времени правый вингер успел отыграть 188 матчей и совершить 109 результативных действий (63 + 45).
Напомним, что за это летом "горожане" отпустили двух конкурентов Мареза - Рахима Стерлинга в "Челси" и Габи Жезуса в "Арсенал".
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