Тен Хаг - ключевой фактор. МЮ согласовал трансфер основного защитника Аякса

"Манчестер Юнайтед" согласовал очередной летний трансфер. На этот раз речь идет об усилении обороны.

Футболистом "Юнайтед" станет центрбек "Аякса" и сборной Аргентины Лисандро Мартинес, который подпишет пятилетний контракт. За него англичане заплатят порядка 55 миллионов евро.

Lisandro Martínez to Manchester United, here we go! Full agreement in place between Man United and Ajax for package up to €55m. Lisandro will sign until 2027, documents now approved. ???????? #MUFC



Deal done - meeting in Amsterday on Wednesday was the key step. Ten Hag, big factor. pic.twitter.com/qyYskmgNMU