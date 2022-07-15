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Тен Хаг - ключевой фактор. МЮ согласовал трансфер основного защитника Аякса

Англия
(3 голосов)

Заплатят 55 миллионов

Тен Хаг - ключевой фактор. МЮ согласовал трансфер основного защитника Аякса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" согласовал очередной летний трансфер. На этот раз речь идет об усилении обороны.

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Футболистом "Юнайтед" станет центрбек "Аякса" и сборной Аргентины Лисандро Мартинес, который подпишет пятилетний контракт. За него англичане заплатят порядка 55 миллионов евро.

Мартинес отправится в "Юнайтед" вслед за бывшим главным тренером Эриком тен Хагом. Интересно, что в СМИ есть уверенность в том, что сменщиком Лисандаро в Амстердаме станет Матвиенко.

Отметим, что это далеко не первая продажа "Аякса" этим летом. Ранее клуб потерял Гравенберха, Мазрауи, Аллера, Онана и Перейру.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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