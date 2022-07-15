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Тен Хаг - ключевой фактор. МЮ согласовал трансфер основного защитника Аякса
Заплатят 55 миллионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" согласовал очередной летний трансфер. На этот раз речь идет об усилении обороны.
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Футболистом "Юнайтед" станет центрбек "Аякса" и сборной Аргентины Лисандро Мартинес, который подпишет пятилетний контракт. За него англичане заплатят порядка 55 миллионов евро.
Lisandro Martínez to Manchester United, here we go! Full agreement in place between Man United and Ajax for package up to €55m. Lisandro will sign until 2027, documents now approved. ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022
Deal done - meeting in Amsterday on Wednesday was the key step. Ten Hag, big factor. pic.twitter.com/qyYskmgNMU
Мартинес отправится в "Юнайтед" вслед за бывшим главным тренером Эриком тен Хагом. Интересно, что в СМИ есть уверенность в том, что сменщиком Лисандаро в Амстердаме
Отметим, что это далеко не первая продажа "Аякса" этим летом. Ранее клуб потерял Гравенберха, Мазрауи, Аллера, Онана и Перейру.
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