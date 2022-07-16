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СМИ: Зинченко согласовал контракт с лондонским Арсеналом
Трансфер все ближе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" стал на шаг ближе к трансферу Александра Зинченко.
По данным инсайдера Николо Скира, "канониры" согласовали условия личного контракта с украинцем. Зинченко готов подписать сделку до лета 2027-го.
#Arsenal have agreed personal terms with Oleksandr #Zinchenko for a contract until 2027. #Gunners are now working to reach an agreement with #ManchesterCity. #transfers #AFC #MCFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2022
Впереди - переговоры между двумя клубами. Ранее была информация, что "Сити" готов отпустить Зинченко, однако запрашиваемая сумма не разглашалась.
За "горожан" Александр выступает с 2016-го года. В сумме за них он отыграл 127 игр, завоевав 11 титулов.
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