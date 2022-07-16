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СМИ: Зинченко согласовал контракт с лондонским Арсеналом

Англия
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Трансфер все ближе

СМИ: Зинченко согласовал контракт с лондонским Арсеналом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" стал на шаг ближе к трансферу Александра Зинченко.

По данным инсайдера Николо Скира, "канониры" согласовали условия личного контракта с украинцем. Зинченко готов подписать сделку до лета 2027-го.

Впереди - переговоры между двумя клубами. Ранее была информация, что "Сити" готов отпустить Зинченко, однако запрашиваемая сумма не разглашалась.

За "горожан" Александр выступает с 2016-го года. В сумме за них он отыграл 127 игр, завоевав 11 титулов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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