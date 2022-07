СМИ: Зинченко согласовал контракт с лондонским Арсеналом

Лондонский "Арсенал" стал на шаг ближе к трансферу Александра Зинченко.

По данным инсайдера Николо Скира, "канониры" согласовали условия личного контракта с украинцем. Зинченко готов подписать сделку до лета 2027-го.

#Arsenal have agreed personal terms with Oleksandr #Zinchenko for a contract until 2027. #Gunners are now working to reach an agreement with #ManchesterCity. #transfers #AFC #MCFC