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Клопп: Полностью убежден в потенциале Нуньеса. Новичкам нужно время
Коуч уверен в мастерстве своего нового игрока
Фото: twitter.com/LFC
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что он думает о критике, которая все чаще звучит в сторону новичка клуба Дарвина Нуньеса:
"Совсем не переживаю из-за ожиданий вокруг Нуньеса. Общее суждение о нем абсолютно не интересует нас. Оно будет всегда, мы об этом знаем.
Для некоторых людей это что-то вроде игры или шуток, когда они выделяют ситуацию, когда игрок плохо работает. Это только игра фанатов других клубов, это нормально. Вероятно, наши фаны делают то же с новичками "МЮ". Мы не можем воспринимать это серьезно.
Единственная действительно важная вещь — это то, как я оцениваю ситуацию для игрока. Не могу быть спокойнее — полностью убежден в его потенциале. Наши фаны во всем мире должны знать, что новичкам нужно время. Мы в клубе должны быть самыми первыми, кто должен оправдать сумму, заплаченную за игрока. Но даже это не самое важное.
Это как с форвардами. Он не забивает гол, а потом некоторые нервные люди говорят: "Боже мой, он потерял шанс" - я могу вам пообещать, что это не последний его случай.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы Нуньес показывал не только то, что в "Бенфике", а еще больше. Я обязан помочь Дарвину полностью реализовать свой потенциал, я абсолютно спокоен из-за этого. Думаю, нет никаких сомнений в его потенциале", – сказал Клопп.
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