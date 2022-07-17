Магуайр: Мы смотрим вперед и хотим вернуть Манчестер Юнайтед трофеи

Центрдеф "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр хочет, чтобы новый сезон был лучше прошлого для манкунианцев:

"Прошлый сезон был разочаровывающим. Как я, так и команда играли не лучшим образом.

Но хорошая карьера может длиться 10-15 лет, и невозможно добиться того, чтобы каждый год все шло как по маслу, без трудностей. Придется бороться, будут и неудачи. Прошлый год, безусловно, был для меня неудачным.

Но теперь все позади, мы смотрим вперед и хотим вернуть этому клубу трофеи. Это главное", – сказал капитан команды.