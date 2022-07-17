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Магуайр: Мы смотрим вперед и хотим вернуть Манчестер Юнайтед трофеи

Англия
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Харри настроен сражаться за "красных дьяволов"

Магуайр: Мы смотрим вперед и хотим вернуть Манчестер Юнайтед трофеи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Центрдеф "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр хочет, чтобы новый сезон был лучше прошлого для манкунианцев:

"Прошлый сезон был разочаровывающим. Как я, так и команда играли не лучшим образом.

Но хорошая карьера может длиться 10-15 лет, и невозможно добиться того, чтобы каждый год все шло как по маслу, без трудностей. Придется бороться, будут и неудачи. Прошлый год, безусловно, был для меня неудачным.

Но теперь все позади, мы смотрим вперед и хотим вернуть этому клубу трофеи. Это главное", – сказал капитан команды.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Источник:
ESPN

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