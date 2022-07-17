Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магуайр: Мы смотрим вперед и хотим вернуть Манчестер Юнайтед трофеи
Харри настроен сражаться за "красных дьяволов"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центрдеф "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр хочет, чтобы новый сезон был лучше прошлого для манкунианцев:
"Прошлый сезон был разочаровывающим. Как я, так и команда играли не лучшим образом.
Но хорошая карьера может длиться 10-15 лет, и невозможно добиться того, чтобы каждый год все шло как по маслу, без трудностей. Придется бороться, будут и неудачи. Прошлый год, безусловно, был для меня неудачным.
Но теперь все позади, мы смотрим вперед и хотим вернуть этому клубу трофеи. Это главное", – сказал капитан команды.
Популярное сейчас
- Зозуля: У кого паспорт россии – не имеет права пересекать границу своей вонючей страны
- Барселона ведет переговоры о покупке одного из главных английских талантов с Астон Виллой
- Задержан экс-начальник СБУ в Крыму
- Официально: 18-летний Егор Ярмолюк - игрок Брентфорда
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Звезду Реала с женой отравили и обокрали во время отдыха на Ибице