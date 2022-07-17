Тухель: При трансфере следует учитывать, вакцинирован ли футболист от коронавируса

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал, стоит ли учитывать во время трансфера, привит ли футболист:

“Да, надо это делать. Я знаю некоторых игроков, которых хотелось бы подписать и в том случае, если бы они не были привиты. Но, конечно, сейчас этот фактор приходится учитывать.

Нголо и Рубен готовятся к сезону самостоятельно. Мы не можем принуждать их вакцинироваться. Но сделать прививку сейчас – вполне нормальное решение. Оба футболиста решили, что не будут этого делать.

Они соображают последствия. Конечно, мы не рады, что все так выходит, мы хотели бы, чтобы они были с нами. Текущая ситуация далека от идеальной. Они работают с тренерами, но это не то что работа с командой”, - сказал Тухель.