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Тухель: При трансфере следует учитывать, вакцинирован ли футболист от коронавируса
Неоднозначная ситуация
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал, стоит ли учитывать во время трансфера, привит ли футболист:
“Да, надо это делать. Я знаю некоторых игроков, которых хотелось бы подписать и в том случае, если бы они не были привиты. Но, конечно, сейчас этот фактор приходится учитывать.
Нголо и Рубен готовятся к сезону самостоятельно. Мы не можем принуждать их вакцинироваться. Но сделать прививку сейчас – вполне нормальное решение. Оба футболиста решили, что не будут этого делать.
Они соображают последствия. Конечно, мы не рады, что все так выходит, мы хотели бы, чтобы они были с нами. Текущая ситуация далека от идеальной. Они работают с тренерами, но это не то что работа с командой”, - сказал Тухель.
Напомним, что полузащитники Рубен Лофтус-Чик и Нголо Канте не поехали из "Челси" в американское турне из-за запрета на въезд в США игроков, которые не привитые от короновируса не имеющих прививки игроков.
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