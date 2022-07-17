  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тухель: При трансфере следует учитывать, вакцинирован ли футболист от коронавируса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель: При трансфере следует учитывать, вакцинирован ли футболист от коронавируса

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Неоднозначная ситуация

Тухель: При трансфере следует учитывать, вакцинирован ли футболист от коронавируса

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал, стоит ли учитывать во время трансфера, привит ли футболист:

“Да, надо это делать. Я знаю некоторых игроков, которых хотелось бы подписать и в том случае, если бы они не были привиты. Но, конечно, сейчас этот фактор приходится учитывать.

Нголо и Рубен готовятся к сезону самостоятельно. Мы не можем принуждать их вакцинироваться. Но сделать прививку сейчас – вполне нормальное решение. Оба футболиста решили, что не будут этого делать.

Они соображают последствия. Конечно, мы не рады, что все так выходит, мы хотели бы, чтобы они были с нами. Текущая ситуация далека от идеальной. Они работают с тренерами, но это не то что работа с командой”, - сказал Тухель.

Напомним, что полузащитники Рубен Лофтус-Чик и Нголо Канте не поехали из "Челси" в американское турне из-за запрета на въезд в США игроков, которые не привитые от короновируса не имеющих прививки игроков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Рубен Лофтус-Чик Нголо Канте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Telegraph

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде