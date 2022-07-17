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Челси продолжает переговоры с ПСЖ о трансфере защитника

Англия
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Несмотря на подписание Кулибали

Челси продолжает переговоры с ПСЖ о трансфере защитника

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Челси" активизировал переговоры с "ПСЖ" о трансфере центрального защитника Преснеля Кимпембе. Однако, стороны все еще далеки до соглашения.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб готов сделать предложение на 45-50 млн евро. "ПСЖ" в то же время изначально просил 60-65 млн и не хотел идти на уступки.

Парижане считают Кимпембе частью своего проекта, но его могут отпустить в случае, если поступит действительно хорошее предложение.

В прошлом сезоне 26-летний защитник отыграл 41 матч в составе французского клуба и забил 2 гола.

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В статье: Челси (Лондон) Преснел Кимпембе ПСЖ
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Источник:
Fabrizio Romano

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