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Вест Хэм предложил 30 миллионов фунтов за молодого форварда Челси

Англия
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Армандо Броя провел мощный сезон в аренде в Саутгемптоне

Вест Хэм предложил 30 миллионов фунтов за молодого форварда Челси

Фото: Daily Echo

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Вест Хэм Юнайтед" заинтересован в усилении атаки команды, так как единственный номинальный форвард в составе – 32-летний Майкл Антонио. Среди вариантов, рассматриваемых организацией – албанский нападающий "Челси" Армандо Броя.

Как сообщает The Guardian, "Вест Хэм" уже сделал первое предложение за игрока в размере 25 миллионов фунтов. По информации Sky Sports сумма оффера за Армандо еще больше: 30 миллионов.

Прошлый сезон Броя провел в аренде в "Саутгемптоне", забив 9 голов и отдав 1 ассист в 38 матчах во всех турнирах. Позапрошлый – в "Витессе", забив 10 голов в 30 матчах нидерландской Эредивизии.

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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