Официально: Лисандро Мартинес – игрок Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" официально объявили о достижении договоренности с амстердамским "Аяксом" о трансфере защитника Лисандро Мартинеса. Ключевую роль в трансфере, по информации СМИ, сыграл коуч "МЮ" Эрик тен Хаг, тренировавший центрбека в Амстердаме.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez ????????????#MUFC || @LisandrMartinez — Manchester United (@ManUtd) July 17, 2022

Как сообщается в официальном сообщении клуба, аргентинцу еще предстоит пройти медицинский осмотр, согласовать условия личного контракта и получить рабочую визу для игры в Великобритании.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера Мартинеса в "Манчестер Юнайтед" составляет 55 миллионов евро. Клуб заключит контракт с Лисандро на пять лет, до лета 2027 года.