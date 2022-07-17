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Официально: Лисандро Мартинес – игрок Манчестер Юнайтед

Англия
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Аргентинец воссоединился с тех Хагом, у которого играл в Аяксе

Официально: Лисандро Мартинес – игрок Манчестер Юнайтед

Фото: US Sports

UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" официально объявили о достижении договоренности с амстердамским "Аяксом" о трансфере защитника Лисандро Мартинеса. Ключевую роль в трансфере, по информации СМИ, сыграл коуч "МЮ" Эрик тен Хаг, тренировавший центрбека в Амстердаме.

Как сообщается в официальном сообщении клуба, аргентинцу еще предстоит пройти медицинский осмотр, согласовать условия личного контракта и получить рабочую визу для игры в Великобритании.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера Мартинеса в "Манчестер Юнайтед" составляет 55 миллионов евро. Клуб заключит контракт с Лисандро на пять лет, до лета 2027 года.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес
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