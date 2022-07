Официально: Лисандро Мартинес – игрок Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" официально объявили о достижении договоренности с амстердамским "Аяксом" о трансфере защитника Лисандро Мартинеса. Ключевую роль в трансфере, по информации СМИ, сыграл коуч "МЮ" Эрик тен Хаг, тренировавший центрбека в Амстердаме.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez ????????????#MUFC || @LisandrMartinez