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Официально: Лисандро Мартинес – игрок Манчестер Юнайтед
Аргентинец воссоединился с тех Хагом, у которого играл в Аяксе
Фото: US Sports
"Манчестер Юнайтед" официально объявили о достижении договоренности с амстердамским "Аяксом" о трансфере защитника Лисандро Мартинеса. Ключевую роль в трансфере, по информации СМИ, сыграл коуч "МЮ" Эрик тен Хаг, тренировавший центрбека в Амстердаме.
An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez ????????????#MUFC || @LisandrMartinez— Manchester United (@ManUtd) July 17, 2022
Как сообщается в официальном сообщении клуба, аргентинцу еще предстоит пройти медицинский осмотр, согласовать условия личного контракта и получить рабочую визу для игры в Великобритании.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера Мартинеса в "Манчестер Юнайтед" составляет 55 миллионов евро. Клуб заключит контракт с Лисандро на пять лет, до лета 2027 года.
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