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Челси объявил о назначении нового бизнес-президента клуба

Англия
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Возьмет на себя ответственность за повседневную деятельность клуба

Челси объявил о назначении нового бизнес-президента клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Stephen Pond

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"Челси" назначил Тома Глика, менеджера по спортивному маркетингу и операциям, новым бизнес-президентом клуба

30-летний Глик возьмет на себя ответственность за повседневную деятельность "синих", включая управление его глобальной коммерческой стратегией, обеспечение роста доходов, повышение вовлеченности болельщиков и создание впечатлений для фанатов клуба

Совсем недавно Том был президентом франшизы НФЛ "Каролина Пантерз", где он руководил масштабными работами по реконструкции стадиона "Банк оф Америка". Он также руководил созданием футбольного клуба "Шарлотт", с которым "Челси" встретится 21 июля во время предсезонного турне клуба по США.

Также он занимал должность коммерческого директора City Football Group, где отвечал за глобальные бизнес-операции по всему миру, генерального директора "Дерби Каунти", а также руководящие маркетинговые должности в New Jersey Nets и NBA. В английском футболе он работал в Совете Футбольной лиги, Совете ФА и Совете профессиональной игры.

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В статье: Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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