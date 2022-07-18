Челси планирует подписать еще двух центрбеков - за одного из них придется бороться с Барсой

Лондонский "Челси" хочет подписать еще двух центральных защитников. Ранее клуб официально подтвердил подписания Калиду Кулибали.

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Теперь в планах "Челси" находятся Пренсел Кимпембе и Жюль Кунде. По последнему переговоры активизировались после срыва покупки Натана Аке из "Челси".

Chelsea have re-activated contacts for Jules Koundé last week as Nathan Aké is no longer available. Barcelona have to be fast now, after discussing Kounde’s contract for long time. ???????? #CFC



Chelsea trying for both Koundé and Kimpembé - Colwill, waiting to understand his future. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2022

Интересно, что за Кунде "Челси" придется вести борьбу с "Барселоной". Каталонцы давно охотятся за французом, в то время как сам футболист склоняется к трансферу в "Барсу".