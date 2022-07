Челси планирует подписать еще двух центрбеков - за одного из них придется бороться с Барсой

Лондонский "Челси" хочет подписать еще двух центральных защитников. Ранее клуб официально подтвердил подписания Калиду Кулибали.

Теперь в планах "Челси" находятся Пренсел Кимпембе и Жюль Кунде. По последнему переговоры активизировались после срыва покупки Натана Аке из "Челси".

Chelsea have re-activated contacts for Jules Koundé last week as Nathan Aké is no longer available. Barcelona have to be fast now, after discussing Kounde’s contract for long time. ???????? #CFC



Chelsea trying for both Koundé and Kimpembé - Colwill, waiting to understand his future.