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Челси планирует подписать еще двух центрбеков - за одного из них придется бороться с Барсой

Англия
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Серьезная борьба

Челси планирует подписать еще двух центрбеков - за одного из них придется бороться с Барсой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" хочет подписать еще двух центральных защитников. Ранее клуб официально подтвердил подписания Калиду Кулибали.

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Теперь в планах "Челси" находятся Пренсел Кимпембе и Жюль Кунде. По последнему переговоры активизировались после срыва покупки Натана Аке из "Челси".

Интересно, что за Кунде "Челси" придется вести борьбу с "Барселоной". Каталонцы давно охотятся за французом, в то время как сам футболист склоняется к трансферу в "Барсу".

Также символично, что летом каталонцы бесплатно подписали экс-игрока "Челси" Кристенсена. Также они охотятся за капитаном лондонцев.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Преснел Кимпембе Жюль Кунде
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