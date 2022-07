Комик удивил игроков Манчестер Сити перед тренировкой: У тебя поразительно симметричное лицо – Видео

Британский комик Трой Хоук оригинально приветствовал игроков "Манчестер Сити" перед входом на тренировочную базу.

Де Брюйне спросили что бы сделал Ян Молби, Грилиш оторопел от характеристики своего лица, а Холанд сделал вид, что не слышит. От вопроса не улизнул даже Пеп.

"You have a fabulously symmetrical face!"



