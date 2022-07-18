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Комик удивил игроков Манчестер Сити перед тренировкой: У тебя поразительно симметричное лицо – Видео
Не все были готовы к такому теплому приему
Фото: twitter.com/ManCity
Британский комик Трой Хоук оригинально приветствовал игроков "Манчестер Сити" перед входом на тренировочную базу.
Де Брюйне спросили что бы сделал Ян Молби, Грилиш оторопел от характеристики своего лица, а Холанд сделал вид, что не слышит. От вопроса не улизнул даже Пеп.
"You have a fabulously symmetrical face!"— Manchester City (@ManCity) July 17, 2022
Who better to wave us off on our pre-season tour than the President of the Greeters Guild?! ????????@milocomedy | #ManCity pic.twitter.com/nqLFo6ATRU
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