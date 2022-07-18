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Комик удивил игроков Манчестер Сити перед тренировкой: У тебя поразительно симметричное лицо – Видео

Англия
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Не все были готовы к такому теплому приему

Комик удивил игроков Манчестер Сити перед тренировкой: У тебя поразительно симметричное лицо – Видео

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Британский комик Трой Хоук оригинально приветствовал игроков "Манчестер Сити" перед входом на тренировочную базу.

Де Брюйне спросили что бы сделал Ян Молби, Грилиш оторопел от характеристики своего лица, а Холанд сделал вид, что не слышит. От вопроса не улизнул даже Пеп.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола Джек Грилиш Эрлинг Холанд
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