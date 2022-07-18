Атлетико хочет купить Роналду, но не может себе его позволить. Для Симеоне португалец номер один

Нападающий "Манчестер Юнайтед" на самом деле желает покинуть "дьяволов", клуб же не хотел бы упустить форварда, сообщает AS. "Атлетико" хотел бы приобрести 37-летнего форварда, но пока не может себе этого позволить.

Симеоне хотел бы подписать сильного футболиста, как это было с Луисом Суаресом в 2020 году. Диего также всегда отзывался о португальце как об особенном игроке, победителе и "номере 1".

Отмечается, что Криштиану тоже высокого мнения о тренере "Атлетико", а также любит Мадрид.

Между сторонами были контакты, но не более того.

В прошлом сезоне португалец провел 38 матчей, забил 24 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Криштиану в 30 миллионов евро.