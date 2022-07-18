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Атлетико хочет купить Роналду, но не может себе его позволить. Для Симеоне португалец номер один
Между сторонами даже были контакты
Фото: twitter.com/ManUtd
Нападающий "Манчестер Юнайтед" на самом деле желает покинуть "дьяволов", клуб же не хотел бы упустить форварда, сообщает AS. "Атлетико" хотел бы приобрести 37-летнего форварда, но пока не может себе этого позволить.
Симеоне хотел бы подписать сильного футболиста, как это было с Луисом Суаресом в 2020 году. Диего также всегда отзывался о португальце как об особенном игроке, победителе и "номере 1".
Отмечается, что Криштиану тоже высокого мнения о тренере "Атлетико", а также любит Мадрид.
Между сторонами были контакты, но не более того.
В прошлом сезоне португалец провел 38 матчей, забил 24 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Криштиану в 30 миллионов евро.
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